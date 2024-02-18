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В Башкирии похоронили уроженца Оренбургской области, погибшего на СВО

«Парень с обострённым чувством справедливости»: житель Башкирии погиб на СВО

18 февраля 2024, 10:27

В Башкирии похоронили уроженца Оренбургской области, погибшего на СВО

Без отца остались двое детей в Хайбуллинском районе.

В селе Акъяр в последний путь проводили Гаяса Юламанова, погибшего в зоне СВО. Об этом сообщили в администрации Хайбуллинского района.

Гаяс Юламанов родился в селе Новониколаевка Гайского городского округа Оренбургской области. Окончив 9 классов, парень поступил в Акъярский горный колледж им. И. Тасимова. Там он получил диплом по специальности «Электромеханик». В пресс-релизе районной администрации отмечают, что преподаватели вспоминают Гаяза как отзывчивого парня с «обострённым чувством справедливости».

Как передаёт районная газета «Хайбуллинский вестник», 6 января 2024 года Гаяс подписал контракт с минобороны. 28 января он погиб. Ему было 25 лет.

Недавно в том же Хайбуллинском районе похоронили Руслана Хакимова, жизнь которого тоже связана с Оренбургской областью — на фронте он оказался с первого дня. До этого Хайбуллинская земля осталась без Александра Рыбальченко, уроженца деревни Татыр-Узяк.

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#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Хайбуллинский район
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