«Парень с обострённым чувством справедливости»: житель Башкирии погиб на СВО

Недавно в том же Хайбуллинском районе похоронили Руслана Хакимова, жизнь которого тоже связана с Оренбургской областью — на фронте он оказался с первого дня. До этого Хайбуллинская земля осталась без Александра Рыбальченко, уроженца деревни Татыр-Узяк.