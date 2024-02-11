С первого дня на фронте. В Башкирии похоронили командира, погибшего на СВО

Руслану Хакимову было 39 лет. Он родился в деревне Мамбетово Хайбуллинского района, однако жил в Гайском городском округе. Учился Хакимов в средней школе сила Писаревка. После школы вернулся в родной район, где поступил в сельское профессиональное техническое училище села Акъяр. После училища поступил в ряды ВС РФ.