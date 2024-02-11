С первого дня на фронте. В Башкирии похоронили командира, погибшего на СВО

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В селе Мамбетово прошла церемония прощания с уроженцем Хайбуллинского района Русланом Хакимовым. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на издание Гай.Ру.
Руслану Хакимову было 39 лет. Он родился в деревне Мамбетово Хайбуллинского района, однако жил в Гайском городском округе. Учился Хакимов в средней школе сила Писаревка. После школы вернулся в родной район, где поступил в сельское профессиональное техническое училище села Акъяр. После училища поступил в ряды ВС РФ.
Подписав контракт с министерством обороны, парень отправился в Чеченскую республику. Оттуда его направили в Сибирь — в город Железногорск Красноярского края. С 24 февраля 2022 года — участник СВО. В прошлом году стал командиром стрелкового взвода. Погиб в конце января 2024 года.
Руслана Хакимова посмертно представили к ордену Мужества.