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На СВО погиб уроженец Башкирии, попавший на фронт в первый день боевых действий

С первого дня на фронте. В Башкирии похоронили командира, погибшего на СВО

11 февраля 2024, 11:24
Фото: Глава МР Хайбуллинский район Рустам Шарипов / vk.com

На СВО погиб уроженец Башкирии, попавший на фронт в первый день боевых действий

Значительная часть жизни Руслана Хакимова была связана с Оренбургской областью. После училища он отслужил в армии и подписал контракт с вооружёнными силами.

В селе Мамбетово прошла церемония прощания с уроженцем Хайбуллинского района Русланом Хакимовым. Об этом сообщает 56orb.ru со ссылкой на издание Гай.Ру.

Руслану Хакимову было 39 лет. Он родился в деревне Мамбетово Хайбуллинского района, однако жил в Гайском городском округе. Учился Хакимов в средней школе сила Писаревка. После школы вернулся в родной район, где поступил в сельское профессиональное техническое училище села Акъяр. После училища поступил в ряды ВС РФ.

Подписав контракт с министерством обороны, парень отправился в Чеченскую республику. Оттуда его направили в Сибирь — в город Железногорск Красноярского края. С 24 февраля 2022 года — участник СВО. В прошлом году стал командиром стрелкового взвода. Погиб в конце января 2024 года.

Руслана Хакимова посмертно представили к ордену Мужества.

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#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Хайбуллинский район
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