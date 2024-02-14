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В ГИБДД Башкирии появился новый руководитель

В ГИБДД Башкирии появился новый руководитель

14 февраля 2024, 16:50
Отделение Госавтоинспекции по Белорецкому району возглавил Евгений Изотов. Капитан полиции, которому на сегодняшний день 47 лет, ранее работал старшим инспектором группы ДПС в этой же структуре.

Назначение утвердили приказом министра внутренних дел по республике Александра Прядко. Изотов родился в районе, где работает, а служить начал в 21 год. За эти годы он был на различных должностях.

У него имеется медаль МВД России «За отличие в службе» трех степеней. Сейчас правоохранитель женат и воспитывает двоих детей.

Ранее за взятки в СИЗО отправили экс-начальника отделения ГИБДД по РБ Ильдуса Шайбакова. «Золотым» бывший правоохранитель считается из-за количества имущества в его распоряжении, а также наличных средств.

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#Общество#ГИБДД#Белорецкий район#Марина Шорина
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