В ГИБДД Башкирии появился новый руководитель

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Назначение утвердили приказом министра внутренних дел по республике Александра Прядко. Изотов родился в районе, где работает, а служить начал в 21 год. За эти годы он был на различных должностях.
У него имеется медаль МВД России «За отличие в службе» трех степеней. Сейчас правоохранитель женат и воспитывает двоих детей.
Ранее за взятки в СИЗО отправили экс-начальника отделения ГИБДД по РБ Ильдуса Шайбакова. «Золотым» бывший правоохранитель считается из-за количества имущества в его распоряжении, а также наличных средств.