mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:02

Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:15

Updated Сегодня, 17:15

Экс-начальнику отдела ГИБДД Башкирии продлили арест

«Золотому гаишнику» Башкирии продлили арест в СИЗО до весны

13 февраля 2024, 17:02
Фото: 1MI

Экс-начальнику отдела ГИБДД Башкирии продлили арест

Сегодня, 13 февраля, Верховный суд Башкирии решил не выпускать из СИЗО экс-начальника отделения МРЭО ГИБДД по РБ Ильдуса Шайбакова. Он пробудет там как минимум до 10 марта. Об этом пишет РБК Уфа.

Его и других коллег «гаишника» подозревают в получении взяток, превышении полномочий, создании преступного сообщества и участии в нем. Шайбаков и его подчиненные якобы с 2014 года получали взятки за успешную сдачу экзамена на водительские права. Всего до пандемийного года зарегистрировано 55 таких преступных эпизодов.

Пять фигурантов арестовали в 2021-м, а Шайбаков скрывался. Лишь через год поймали и его, с тех пор он пребывает в СИЗО.

«Золотым» бывший правоохранитель стал после того, как выяснилось, что у его семьи изъяли имущество на 44 млн рублей. У них были квартира, три офиса в Уфе, дом с участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.

Читайте также:
Пиарщицу Радия Хабирова оставили в СИЗОБастрыкина заинтересовал плохой ремонт в школе БашкирииСвященника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии
#Общество#ГИБДД#Взятка#Башкортостан#Водительские права#СИЗО#Арест#Марина Шорина
Подпишитесь
Массовая драка цыган произошла у известного дома в Уфе
Сегодня, 12:00
Пиарщицу Радия Хабирова оставили в СИЗО
Сегодня, 15:00
Уфимцы весь день стоят в пробках
Сегодня, 13:29
Уфимцы «отдали» мошенникам 1,4 млрд рублей
Сегодня, 14:51
Уфимские чиновники отчитались об уборке снега фото, сделанным на другой улице
Сегодня, 10:10
Священника хотят лишить сана из-за критики церкви в Башкирии
Сегодня, 16:09