«Золотому гаишнику» Башкирии продлили арест в СИЗО до весны

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Его и других коллег «гаишника» подозревают в получении взяток, превышении полномочий, создании преступного сообщества и участии в нем. Шайбаков и его подчиненные якобы с 2014 года получали взятки за успешную сдачу экзамена на водительские права. Всего до пандемийного года зарегистрировано 55 таких преступных эпизодов.
Пять фигурантов арестовали в 2021-м, а Шайбаков скрывался. Лишь через год поймали и его, с тех пор он пребывает в СИЗО.
«Золотым» бывший правоохранитель стал после того, как выяснилось, что у его семьи изъяли имущество на 44 млн рублей. У них были квартира, три офиса в Уфе, дом с участком в элитном коттеджном поселке и два внедорожника.