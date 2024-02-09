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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

В Башкирии два человека погибли в результате столкновения двух легковых авто

ДТП, в котором погибли два человека, заинтересовалась прокуратура Башкирии

9 февраля 2024, 12:58
Фото: ГИБДД по РБ

В Башкирии два человека погибли в результате столкновения двух легковых авто

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

По предварительным данным, инцидент произошел ранее сегодня на 25 км автодороги Явгильдино-Озеро Щучье в Аскинском районе. Столкнулись два легковых автомобиля — Reno Logan и Honda Stepwgn.

Фото: ГИБДД по РБ

В результате ДТП водитель Reno и пассажир Honda скончались в больнице. Двоим пассажирам Honda потребовалась помощь медиков.

— Подробности уточняются, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Также для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Аскинского района Нияз Фаизов.

— Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход доследственной проверки, организованной сотрудниками полиции по данному факту, — заявили в пресс-службе ведомства.
#Происшествия#ГИБДД#Смертельное ДТП#ДТП#Азамат Нухов#Госавтоинспекция
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