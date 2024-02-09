ДТП, в котором погибли два человека, заинтересовалась прокуратура Башкирии

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По предварительным данным, инцидент произошел ранее сегодня на 25 км автодороги Явгильдино-Озеро Щучье в Аскинском районе. Столкнулись два легковых автомобиля — Reno Logan и Honda Stepwgn.
В результате ДТП водитель Reno и пассажир Honda скончались в больнице. Двоим пассажирам Honda потребовалась помощь медиков.
— Подробности уточняются, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.
Также для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выехал прокурор Аскинского района Нияз Фаизов.
— Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств случившегося, а также ход доследственной проверки, организованной сотрудниками полиции по данному факту, — заявили в пресс-службе ведомства.