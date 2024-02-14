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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

После дискотеки на дороге уфимец оказался в военкомате

За ночную дискотеку уфимец пойдет в армию

14 февраля 2024, 13:58
Фото: 1MI

После дискотеки на дороге уфимец оказался в военкомате

В Уфе молодые люди решили нарушить сразу несколько правил на дороге в ночное время. Они устроили «дискотеку», открыв передние двери и прокатившись по улице Ленина.

В соцсетях распространили видео из салона авто, где впереди ехали две Lada Priora. Молодые люди хотели поделиться с окружающими своими вкусовыми предпочтениями в музыке. Оттуда звучали песни Хании Фархи и МакSим.

Однако такие действия не оценили правоохранительные органы. В МВД по РБ заявили, что оба автовладельца считаются злостными нарушителями ПДД. Все происходило еще 4 февраля, а злоумышленников уже поймали — ими оказались жители микрорайона Дема.

В результате 23-летний парень привлечен к ответственности за нарушения правил пользования аварийной сигнализацией и перевозку людей. За время владения автомобиля он 47 раз попадался в поле зрения Госавтоинспекции.

Второй водитель — 26-летний уфимец — получил административку за аналогичные нарушения. Оказалось, что он был розыске за уклонение от военной службы. После инцидента о его местонахождении сообщили в военную комендатуру Уфимского гарнизона.

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#Общество#Уфа#ГИБДД#Музыка#ПДД#Марина Шорина
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