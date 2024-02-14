За ночную дискотеку уфимец пойдет в армию

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В соцсетях распространили видео из салона авто, где впереди ехали две Lada Priora. Молодые люди хотели поделиться с окружающими своими вкусовыми предпочтениями в музыке. Оттуда звучали песни Хании Фархи и МакSим.
Однако такие действия не оценили правоохранительные органы. В МВД по РБ заявили, что оба автовладельца считаются злостными нарушителями ПДД. Все происходило еще 4 февраля, а злоумышленников уже поймали — ими оказались жители микрорайона Дема.
В результате 23-летний парень привлечен к ответственности за нарушения правил пользования аварийной сигнализацией и перевозку людей. За время владения автомобиля он 47 раз попадался в поле зрения Госавтоинспекции.
Второй водитель — 26-летний уфимец — получил административку за аналогичные нарушения. Оказалось, что он был розыске за уклонение от военной службы. После инцидента о его местонахождении сообщили в военную комендатуру Уфимского гарнизона.