За смерть уфимцев от водонагревателя ответят сотрудники обслуживающей фирмы

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Установлено, что с апреля 2017-го по декабрь 2021 года печники-контролеры с разрешения руководителя писали фиктивные документы и акты обхода жилых помещений. Они должны были проверить дымовые и вентиляционные каналы в жилых строениях.
Из-за невыполненной работы случилось скопление и распространение углекислого газа в одной из квартир. Все из-за работы газового проточного водонагревателя. В результате два человека скончались дома.
Также ряд домов в Советском районе остались на время без газоснабжения, которое обеспечивало жителей горячей водой. Дело передали в суд.
Ранее в Белорецке семья пострадала от отравления угарным газом. Супруги с двумя детьми не погибли, но были госпитализированы в больницу.