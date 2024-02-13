mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

За смерть уфимцев от водонагревателя ответят сотрудники обслуживающей фирмы

За смерть уфимцев от водонагревателя ответят сотрудники обслуживающей фирмы

13 февраля 2024, 14:28
Фото: Изображение Midjourney
В Уфе будут судить технического директора и сотрудника ООО «Генезис». Прокуратура приняла решение передать уголовное дело в суд. Им вменяют ненадлежащее обследование дымоходов и вентканалов, из-за чего скончались два человека.

Установлено, что с апреля 2017-го по декабрь 2021 года печники-контролеры с разрешения руководителя писали фиктивные документы и акты обхода жилых помещений. Они должны были проверить дымовые и вентиляционные каналы в жилых строениях.

Из-за невыполненной работы случилось скопление и распространение углекислого газа в одной из квартир. Все из-за работы газового проточного водонагревателя. В результате два человека скончались дома.

Также ряд домов в Советском районе остались на время без газоснабжения, которое обеспечивало жителей горячей водой. Дело передали в суд.

Ранее в Белорецке семья пострадала от отравления угарным газом. Супруги с двумя детьми не погибли, но были госпитализированы в больницу.

Читайте также:
Уфимцы весь день стоят в пробкахЗамена дверей в Доме республики и Курултае обойдется в 1,5 млн рублейМужчину скрутили и вывели из автобуса в Уфе. За что?
#Общество#Уфа#Прокуратура Башкирии#Отравление#Смерть#Марина Шорина
Подпишитесь
Тысячи обращений, травмы и смерть: чем недовольны работники в Башкирии
Вчера, 06:08
Татарстан обошел Башкортостан по качеству жизни
Вчера, 05:36
«Уфаводоканал» прокомментировал смерть слесаря-ремонтника
Вчера, 05:26
Двое депутатов Курултая Башкирии отправились в зону СВО
Вчера, 04:35
Синоптики рассказали, какая погода будет в Башкирии в ближайшие дни
Вчера, 03:15
В крупнейшем университете Уфы прокомментировали сообщения о пожаре
9 февраля, 09:29