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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Мужчину скрутили и вывели из автобуса в Уфе. За что?

Мужчину скрутили и вывели из автобуса в Уфе. За что?

12 февраля 2024, 13:59
Фото: 1MI
Сегодня днем, 12 февраля, в Уфе мужчину скрутили на остановке у центрального рынка. Об этом сообщили очевидцы, которые прислали видео с места событий в Telegram-канал Ufa_rb.

По словам автора публикации, задержанный подозревается в краже телефона. Он якобы забежал в автобус, откуда его вытащили и скрутили на земле. Злоумышленник показывал своим видом, что испытывает боль, из-за чего окружающие ему выражали сочувствие.

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В комментариях пользователи шутят, что на такой шаг мужчина пошел из-за приближающегося Дня влюбленных — якобы второй половинке он бы подарил краденое устройство. Другие заметили, что в последнее время в Уфе участились кражи, особенно в магазинах.

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#Общество#Уфа#Кража#Соцсети#Телефон#Рынок#Марина Шорина
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