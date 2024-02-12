Мужчину скрутили и вывели из автобуса в Уфе. За что?

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
По словам автора публикации, задержанный подозревается в краже телефона. Он якобы забежал в автобус, откуда его вытащили и скрутили на земле. Злоумышленник показывал своим видом, что испытывает боль, из-за чего окружающие ему выражали сочувствие.
Mkset не может прикрепить ролик к новости из-за наличия в нем нецензурных выражений. Установлено, что на место позже прибыли правоохранительные органы. Телефон владельцу якобы вернули.
В комментариях пользователи шутят, что на такой шаг мужчина пошел из-за приближающегося Дня влюбленных — якобы второй половинке он бы подарил краденое устройство. Другие заметили, что в последнее время в Уфе участились кражи, особенно в магазинах.