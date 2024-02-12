Замена дверей в Доме республики и Курултае обойдется в 1,5 млн рублей

В Доме республики и Курултае Башкирии заменят дверные блоки и комплектующие за полтора миллиона рублей. Изначально заказчик готов был выделить на это 2 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, от исполнителя нужно изготовить 22 единицы дверных блоков и комплектующих. Стоимость одной двери достигает 179 тысяч рублей. Контракт ГКУ «Хозяйственное управление» заключило с торговым домом «Башмебель». Компания стала единственным участником аукциона. Дверные блоки необходимо поставить до 25 декабря в течение 20 календарных дней. Объекты находятся по следующим аресам: улица Тукаева, 46 и Валиди, 40 и 46. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», торговый дом «Башмебель» зарегистрировано в 2010 года в Уфе. Владельцами являются Гульнара Хайретдинова и Игорь Ташкент. Выручка фирмы в последнем отчетном году достигла 140 млн рублей, чистая прибыль — 9,3 млн рублей. Читайте также: На уход за территориями у зданий органов власти в Уфе потратят 76 млн рублей Мужчину скрутили и вывели из автобуса в Уфе. За что? Двое депутатов Курултая Башкирии отправились в зону СВО