Уфимцы весь день стоят в пробках

Отметим, что на картах сервиса 2GIS указано, что дорожная ситуация оценивается в 10 баллов. Пользователи поставили семь точек, где случились ДТП — на Оренбургском тракте, по пути в Иглино, на Маршала Жукова, недалеко от цирка, на улицах 50 лет СССР и Бакалинской, а также у дворца культуры.