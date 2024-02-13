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Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Уфимцы весь день стоят в пробках

Уфимцы весь день стоят в пробках

13 февраля 2024, 13:29
Фото: 1MI
Рабочий день жителей Уфы завершился девятибалльными пробками. Такая информация отражена на картах сервиса «Яндекс».

Отметим, что на картах сервиса 2GIS указано, что дорожная ситуация оценивается в 10 баллов. Пользователи поставили семь точек, где случились ДТП — на Оренбургском тракте, по пути в Иглино, на Маршала Жукова, недалеко от цирка, на улицах 50 лет СССР и Бакалинской, а также у дворца культуры.

В комментариях пользователи шутят, что водителям, которые учились летом для получения водительских прав, должны проходить переобучение. Другие рассказали, что опаздывают на корпоратив, в детский сад и за заказами в пункты выдачи. Третьи находчивые уфимцы решили попытать удачу и оставили запрос на знакомство перед Днем влюбленных.

«Вы вообще разъезжались сегодня», — добавили горожане.

Напомним, что жители столицы республики с утра стояли в 10-балльных пробках. Сложнее всего обстановка была в Сипайлово.

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#Уфа#Дороги#Соцсети#Транспорт#Пробки#Марина Шорина
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