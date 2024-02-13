Уфимцы весь день стоят в пробках

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Отметим, что на картах сервиса 2GIS указано, что дорожная ситуация оценивается в 10 баллов. Пользователи поставили семь точек, где случились ДТП — на Оренбургском тракте, по пути в Иглино, на Маршала Жукова, недалеко от цирка, на улицах 50 лет СССР и Бакалинской, а также у дворца культуры.
В комментариях пользователи шутят, что водителям, которые учились летом для получения водительских прав, должны проходить переобучение. Другие рассказали, что опаздывают на корпоратив, в детский сад и за заказами в пункты выдачи. Третьи находчивые уфимцы решили попытать удачу и оставили запрос на знакомство перед Днем влюбленных.
«Вы вообще разъезжались сегодня», — добавили горожане.
Напомним, что жители столицы республики с утра стояли в 10-балльных пробках. Сложнее всего обстановка была в Сипайлово.