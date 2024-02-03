В Башкирии всю семью госпитализировали с признаками отравления угарным газом

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В медицинское учреждение города Белорецка были доставлены 35-летний мужчина, 29-летняя женщина и двое мальчиков в возрасте 10 и 8 лет с признаками отравления угарным газом. Это произошло сегодня, 3 февраля. Согласно информации пресс-службы СУ СКР по РБ, семья находилась в своей квартире на улице Пушкина, когда около двух часов дня они почувствовали головокружение, тошноту и потеряли сознание. В связи с этим они вызвали скорую помощь, которая оказала первую помощь и госпитализировала всех членов семьи.
Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республики Башкортостан организована проверка по сообщению об отравлении угарным газом семьи из четырех человек.
В настоящее время следователями совместно со специалистами газовой службы организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин и условий, способствовавших произошедшему.