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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В Белорецке семья пострадала от отравления угарным газом

В Башкирии всю семью госпитализировали с признаками отравления угарным газом

3 февраля 2024, 13:06
Фото: 1MI

В Белорецке семья пострадала от отравления угарным газом

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ

В медицинское учреждение города Белорецка были доставлены 35-летний мужчина, 29-летняя женщина и двое мальчиков в возрасте 10 и 8 лет с признаками отравления угарным газом. Это произошло сегодня, 3 февраля. Согласно информации пресс-службы СУ СКР по РБ, семья находилась в своей квартире на улице Пушкина, когда около двух часов дня они почувствовали головокружение, тошноту и потеряли сознание. В связи с этим они вызвали скорую помощь, которая оказала первую помощь и госпитализировала всех членов семьи.

Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республики Башкортостан организована проверка по сообщению об отравлении угарным газом семьи из четырех человек.

В настоящее время следователями совместно со специалистами газовой службы организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин и условий, способствовавших произошедшему.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Отравление#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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