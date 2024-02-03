В Башкирии всю семью госпитализировали с признаками отравления угарным газом

В медицинское учреждение города Белорецка были доставлены 35-летний мужчина, 29-летняя женщина и двое мальчиков в возрасте 10 и 8 лет с признаками отравления угарным газом. Это произошло сегодня, 3 февраля. Согласно информации пресс-службы СУ СКР по РБ, семья находилась в своей квартире на улице Пушкина, когда около двух часов дня они почувствовали головокружение, тошноту и потеряли сознание. В связи с этим они вызвали скорую помощь, которая оказала первую помощь и госпитализировала всех членов семьи.