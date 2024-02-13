Уфимцы «отдали» мошенникам 1,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Горожан предупредили, что сотрудники службы безопасности банков, как правило, не звонят клиентам. Их якобы не интересуют проблемы, связанные с картами пользователей. В таких случаях нужно не следовать указаниям аферистов и положить трубку.
Проверить наличие проблемы можно с помощью звонка в банк. Также уфимцев попросили не говорить данные своей карты. Некоторые мошенники могут владеть большей информацией, чем нужно, — на это не нужно реагировать.
Ранее пенсионеров предупредили о возможных взаимодействиях с мошенниками из-за пенсий. Аферисты обещают перерасчет, а потом пропадают.