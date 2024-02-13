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Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

За год мошенники обманули уфимцев на миллиарды рублей

Уфимцы «отдали» мошенникам 1,4 млрд рублей

13 февраля 2024, 14:51
Фото: 1MI

За год мошенники обманули уфимцев на миллиарды рублей

В Уфе местные жители становились жертвами мошенников. За минувший год они вытянули из пострадавших 1,4 млрд рублей. Об этом стало известно прокуратуре Башкирии.

Горожан предупредили, что сотрудники службы безопасности банков, как правило, не звонят клиентам. Их якобы не интересуют проблемы, связанные с картами пользователей. В таких случаях нужно не следовать указаниям аферистов и положить трубку.

Проверить наличие проблемы можно с помощью звонка в банк. Также уфимцев попросили не говорить данные своей карты. Некоторые мошенники могут владеть большей информацией, чем нужно, — на это не нужно реагировать.

Ранее пенсионеров предупредили о возможных взаимодействиях с мошенниками из-за пенсий. Аферисты обещают перерасчет, а потом пропадают.

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#Общество#Уфа#Мошенники#Прокуратура Башкирии#Марина Шорина
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