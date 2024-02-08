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Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

МВД наградило школьника из Башкирии за спасение сестры

МВД наградило школьника из Башкирии за спасение сестры

8 февраля 2024, 16:43
Фото: 1MI
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил 11-летнего школьника из Стерлитамака за спасение сестры. Он выхватил семилетнюю девочку из рук похитителя и увел ее домой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дети возвращались после уроков и почти дошли до дома, когда незнакомец подошел сзади к девочке. Старший из детей в это время пошел открывать дверь домофона. Ребенок подбежал к злоумышленнику и крикнул, чтобы тот отпустил ее.

После этого 18-летний парень скрылся во дворах. Правоохранители позже вычислят его и вызовут на допрос. А детей в это время будет ждать дома мать, которая сразу позвонит главе семейства.

Защитник сестры получил почетную грамоту МВД России. Он говорил, что не представлял другой исход событий.

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