МВД наградило школьника из Башкирии за спасение сестры

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Дети возвращались после уроков и почти дошли до дома, когда незнакомец подошел сзади к девочке. Старший из детей в это время пошел открывать дверь домофона. Ребенок подбежал к злоумышленнику и крикнул, чтобы тот отпустил ее.
После этого 18-летний парень скрылся во дворах. Правоохранители позже вычислят его и вызовут на допрос. А детей в это время будет ждать дома мать, которая сразу позвонит главе семейства.
Защитник сестры получил почетную грамоту МВД России. Он говорил, что не представлял другой исход событий.