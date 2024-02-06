Не представляю, что с ней было бы — семья о похищении ребенка в Башкирии

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Дети возвращались после школы домой, когда за ними пошел 18-летний злоумышленник. По словам старшего из несовершеннолетних, сначала преследователь открывал свое лицо, но позже спрятал за балаклавой.
Мужчина схватил девочку за левую руку и попытался утащить за собой. Малышка заявила в ходе интервью, что подозреваемый хотел взять ее за живот. Однако 11-летний школьник вступился за сестру.
«Я не представляю, если бы не догнал, что с ней было бы», — добавил он.
Мама девочки также боится представить, что могло бы случиться со школьницей, если бы замысел мужчины воплотился в жизнь. Отец семейства заявил, что первым его желанием было найти похитителя и передать его правоохранительным органам.