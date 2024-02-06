mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:45

Published Сегодня, 17:45

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

Не представляю, что с ней было бы — семья о похищении ребенка в Башкирии

Не представляю, что с ней было бы — семья о похищении ребенка в Башкирии

6 февраля 2024, 17:45
Фото: 1MI
Семья едва не похищенной девочки из Стерлитамака прокомментировала случившееся. В интервью телеканалу UTV брат семилетней героини истории заявил, что не мог бросить ее.

Дети возвращались после школы домой, когда за ними пошел 18-летний злоумышленник. По словам старшего из несовершеннолетних, сначала преследователь открывал свое лицо, но позже спрятал за балаклавой.

Мужчина схватил девочку за левую руку и попытался утащить за собой. Малышка заявила в ходе интервью, что подозреваемый хотел взять ее за живот. Однако 11-летний школьник вступился за сестру.

«Я не представляю, если бы не догнал, что с ней было бы», — добавил он.

Мама девочки также боится представить, что могло бы случиться со школьницей, если бы замысел мужчины воплотился в жизнь. Отец семейства заявил, что первым его желанием было найти похитителя и передать его правоохранительным органам.

Читайте также:
В Башкирии задержали юношу за попытку похищения ребенкаВ Башкирии мужчина пытался похитить девочку: сейчас его разыскивают правоохранителиВо дворе жилого дома в Башкирии едва не похитили маленькую девочку
#Происшествия#Стерлитамак#Похищение ребенка#Марина Шорина
Подпишитесь
Повредили при демонтаже: в Уфе от рук рабочих пострадал объект культурного наследия
Сегодня, 07:35
В одном из районов Уфы канализационные стоки заливают улицы
Сегодня, 17:18
Жители «отдалённой территории» Уфы просят спасти лес от вырубки и обратились к Путину
Сегодня, 11:57
В Уфе обсуждают вечеринку подростков и пытаются её сравнить с тусовкой Ивлеевой
Сегодня, 14:40
На Уфу надвигаются ураганный ветер и снег
Сегодня, 14:07