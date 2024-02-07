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В Уфе автобус сломался из-за слишком большого количества пассажиров

Уехал с открытой дверью. В Уфе два автобуса не справились с наплывом пассажиров

7 февраля 2024, 04:47
Фото: mkset.ru

В Уфе автобус сломался из-за слишком большого количества пассажиров

Первый автобус не выдержал нагрузки, а во втором двери не закрывались.

Жители Уфы рассказали об инциденте, произошедшем сегодня с автобусом, следующим по маршруту №57. Из-за большого количества пассажиров машина дважды получила поломки.

О ситуации рассказал пользователь соцсетей. Он написал: «Доброе утро! Вот такая ситуация утром с 57 автобусом». Далее он прокомментировал прикреплённое видео. По его словам, на остановке «Лесничество» (находится на Дёмском шоссе между Дёмой и Уфой) пассажирам пришлось покинуть автобус из-за того, что он не выдержал слишком большого количества людей в салоне. Спустя некоторое время подъехал второй автобус. Однако и с ним случилась неприятная ситуация — переполненный салон не позволил закрыться дверям. Из-за этого значительную часть пути автобус ехал с открытой дверью.

Маршрут №57 обслуживается госпредприятием «Башавтотранс» и перевозит пассажиров с остановки НПО «Иммунопрепарат» до больницы №21 (проезжая через центр города, проспект Октября и улицу 50 лет СССР).

Отметим, что 57-й маршрут не в первый раз попадает в скандальные истории — недавно в «Башавтотрансе» объявили о том, что автобусы не будут доезжать до 21-й больницы из-за нечищенных дорог.

Жители Уфы во второй раз лишатся автобуса до больницы из-за нерасчищенных дорог
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#Общество#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Башавтотранс#Идэль Гумеров
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