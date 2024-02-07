Уехал с открытой дверью. В Уфе два автобуса не справились с наплывом пассажиров

О ситуации рассказал пользователь соцсетей. Он написал: «Доброе утро! Вот такая ситуация утром с 57 автобусом». Далее он прокомментировал прикреплённое видео. По его словам, на остановке «Лесничество» (находится на Дёмском шоссе между Дёмой и Уфой) пассажирам пришлось покинуть автобус из-за того, что он не выдержал слишком большого количества людей в салоне. Спустя некоторое время подъехал второй автобус. Однако и с ним случилась неприятная ситуация — переполненный салон не позволил закрыться дверям. Из-за этого значительную часть пути автобус ехал с открытой дверью.