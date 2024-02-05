Жители Уфы во второй раз лишатся автобуса до больницы из-за нерасчищенных дорог

В Башавтотранс пояснили, что из-за неубранного снега произошло «заужение проезжей части» в направлении улиц Лесной проезд и Молодежный бульвар. Отметим, что это происходит уже не впервые. Схема движения маршрутов менялась по той же причине в январе.