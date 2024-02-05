Жители Уфы во второй раз лишатся автобуса до больницы из-за нерасчищенных дорог

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Уфе временно изменится схема движения автобусных маршрутов №57 и №57а. Как сообщил перевозчик, из-за нерасчищенной дороги автобусы не будут доезжать до конечной остановки — «Больница №21». Как долго это продлится, перевозчик не уточнил.
В Башавтотранс пояснили, что из-за неубранного снега произошло «заужение проезжей части» в направлении улиц Лесной проезд и Молодежный бульвар. Отметим, что это происходит уже не впервые. Схема движения маршрутов менялась по той же причине в январе.
ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №21 — одна из крупнейших многопрофильных клинических больниц в республике, оказывающая медицинскую помощь городскому и сельскому населению. В структуре больницы функционируют единственные в республике отделения острых отравлений, аллергологии, челюстно-лицевой хирургии; единственные среди городских больниц отделения нефрологии, эндокринологии и др.