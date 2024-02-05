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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Жители Уфы во второй раз лишатся автобуса до больницы из-за нерасчищенных дорог

5 февраля 2024, 11:14

В Уфе из-за неубранного снега изменят схему движения двух автобусных маршрутов

Об изменениях проинформировали в ГУП «Башавтотранс».

В Уфе временно изменится схема движения автобусных маршрутов №57 и №57а. Как сообщил перевозчик, из-за нерасчищенной дороги автобусы не будут доезжать до конечной остановки — «Больница №21». Как долго это продлится, перевозчик не уточнил.

В Башавтотранс пояснили, что из-за неубранного снега произошло «заужение проезжей части» в направлении улиц Лесной проезд и Молодежный бульвар. Отметим, что это происходит уже не впервые. Схема движения маршрутов менялась по той же причине в январе.

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ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №21 — одна из крупнейших многопрофильных клинических больниц в республике, оказывающая медицинскую помощь городскому и сельскому населению. В структуре больницы функционируют единственные в республике отделения острых отравлений, аллергологии, челюстно-лицевой хирургии; единственные среди городских больниц отделения нефрологии, эндокринологии и др.

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#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Больница#Новости Уфы#Транспорт#Азамат Нухов
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