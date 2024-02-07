«Это фашизм»: медики Башкирии обратились к депутатам с необычной инициативой

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Вопрос об обязательных условиях заключения брака прошел обсуждения в Курултае. В рамках обсуждения была высказана инициатива об обязательном предоставлении справки о генетической совместимости для регистрации брака. Как заявил ппредседатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов с таким предложением к депутатам обратились медики.
Комментируя данное предложение, Харасов отметил, что его этичность вызывает вопросы.
«Предложение было от отдельных врачей, просто я задумался, насколько это будет правильно и этично, всех, кто собирается заключить брак, попросить предоставить в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка совместимы генетически, чтобы у них рождались здоровые дети. Обязать. И без этого их не расписывать», — передает слова депутата «РБК-Уфа».
По мнению министра семьи, труда и соцзащиты Башкирии Ленары Ивановой, подобные предложения являются «фашизмом».
«Какой-то фашизм вообще. Тут немножко на грани фола. Хотя я вас понимаю, мне тоже очень хочется, чтобы рождались здоровые дети. Но это прям Спарта. Но, как ни ужасно, число детей-инвалидов постоянно растет, у нас просто кошмар какой-то, аутизм растет, все вот такого плана. Мы так понимаем, что стрессы у родителей и вот это все в итоге [сказывается] на здоровье детей», — отметила министр.