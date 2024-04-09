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Ленара Хакимовна Иванова

Ленара Хакимовна Иванова

Вид деятельности: Вице-премьер правительства Республики Башкортостан - министр семьи, труда и социальной защит населения РБ

Дата/Место рождения: 31 декабря 1968, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Образование: Уфимский государственный авиационный технический университет, инженер-экономист; Башкирский государственный университет, юрист

Семейное положение: Замужем, двое детей

Социальные сети

Резюме

Ленара Иванова по мнению многих экспертов - человек на своем месте. Сострадающий, сочувствующий, сопереживающий, и в то же время грамотный и рассудительный. Эти качества характера, по всей видимости, и помогали Ленаре Хакимовне успешно руководить непростым ведомством - ведь министерство семьи, труда и социальной защиты отвечает за колоссальный пласт жизни общества. Ее любят журналисты за готовность дать необходимый комментарий, за подробные разъяснения новых законов в социальной сфере и за понимание особенностей работы пишущей братии.

Биография

1990 - 1991

Заместитель председателя профкома студентов Уфимского авиационного института

1991 - 1993

Руководитель отдела Республиканского центра культуры и досуга Совета Федерации профсоюзов РБ

1993 - 1996

Инструктор комиссии по социально-бытовым вопросам Совета Федерации профсоюзов РБ

1996 - 2002

Специалист, правовой инспектор отдела правовой защиты Совета Федерации профсоюзов РБ

2002 - 2004

Заведующий отделом социально-гуманитарных проблем Совета Федерации профсоюзов РБ

2004 - 2006

Секретарь Федерации профсоюзов РБ

2006 - 2010

Заместитель председателя Федерации профсоюзов РБ

2010 - 2018

Министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, с 2017 года - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

2018 - По настоящее время

Вице-премьер правительства Республики Башкортостан

Материалы СМИ

В 2018 году в Башкирии сократится число детских домов и социальных приютов

В 2018 году число социальных приютов и детских домов в Башкирии продолжит сокращаться. Министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова подчеркнула, что идеальной считает ситуацию, когда детдомов не будет вообще.

Ленара Иванова: Реализация семейной политики ляжет на центры семьи и глав

В Уфе проходит региональное совещание "Межведомственное взаимодействие в интересах семьи".

Глава Минтруда Башкирии разъяснила порядок новых выплат родителям малышей

Выплаты «путинских» девяти тысяч рублей родителям новорожденных должны начаться в ближайшие полгода.

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В Башкирии дети-сироты начнут получать деньги на карманные расходы
9 апреля, 09:08
Февраль
«Это фашизм»: медики Башкирии обратились к депутатам с необычной инициативой
Подробности сообщает РБК-Уфа.
7 февраля, 12:51
Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках
Это уже 3 случай манипуляций с её именем.
5 февраля, 08:54
Январь
«Бездушная норма»: Ленара Иванова рассказала о девушке, переведённой в интернат
Чиновница рассказала о судьбе девушки, которую перевели в психоневрологический интернат.
22 января, 11:10
«Под моим именем»: министр труда и семьи Башкирии вновь стала жертвой мошенников
Ленара Иванова призвала пользователей сохранять бдительность.
11 января, 11:47
Ноябрь 2023
До 200 000 рублей: Стало известно введут ли в Башкирии штрафы за склонение к абортам
27 ноября 2023, 12:24
Сентябрь 2023
Глава Минтруда Башкирии прокомментировала свое высказывание о «качественных детях»
Ранее на главу Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики обрушился шквал критики за её высказывания о поздней беременности.
16 сентября 2023, 19:09

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