Ленара Хакимовна Иванова

Ленара Иванова по мнению многих экспертов - человек на своем месте. Сострадающий, сочувствующий, сопереживающий, и в то же время грамотный и рассудительный. Эти качества характера, по всей видимости, и помогали Ленаре Хакимовне успешно руководить непростым ведомством - ведь министерство семьи, труда и социальной защиты отвечает за колоссальный пласт жизни общества. Ее любят журналисты за готовность дать необходимый комментарий, за подробные разъяснения новых законов в социальной сфере и за понимание особенностей работы пишущей братии.