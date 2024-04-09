Ленара Хакимовна Иванова

Вид деятельности: Вице-премьер правительства Республики Башкортостан - министр семьи, труда и социальной защит населения РБ
Дата/Место рождения: 31 декабря 1968, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Образование: Уфимский государственный авиационный технический университет, инженер-экономист; Башкирский государственный университет, юрист
Семейное положение: Замужем, двое детей
Ленара Иванова по мнению многих экспертов - человек на своем месте. Сострадающий, сочувствующий, сопереживающий, и в то же время грамотный и рассудительный. Эти качества характера, по всей видимости, и помогали Ленаре Хакимовне успешно руководить непростым ведомством - ведь министерство семьи, труда и социальной защиты отвечает за колоссальный пласт жизни общества. Ее любят журналисты за готовность дать необходимый комментарий, за подробные разъяснения новых законов в социальной сфере и за понимание особенностей работы пишущей братии.
Заместитель председателя профкома студентов Уфимского авиационного института
Руководитель отдела Республиканского центра культуры и досуга Совета Федерации профсоюзов РБ
Инструктор комиссии по социально-бытовым вопросам Совета Федерации профсоюзов РБ
Специалист, правовой инспектор отдела правовой защиты Совета Федерации профсоюзов РБ
Заведующий отделом социально-гуманитарных проблем Совета Федерации профсоюзов РБ
Секретарь Федерации профсоюзов РБ
Заместитель председателя Федерации профсоюзов РБ
Министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, с 2017 года - министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
Вице-премьер правительства Республики Башкортостан
В 2018 году число социальных приютов и детских домов в Башкирии продолжит сокращаться. Министр семьи, труда и социальной защиты Ленара Иванова подчеркнула, что идеальной считает ситуацию, когда детдомов не будет вообще.
В Уфе проходит региональное совещание "Межведомственное взаимодействие в интересах семьи".
Выплаты «путинских» девяти тысяч рублей родителям новорожденных должны начаться в ближайшие полгода.