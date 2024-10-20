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Браки

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Уфимцы не хотят жениться и рожать
20 октября, 06:12
В Башкирии насчитали более сотни долгожителей
29 сентября, 04:45
Башкирия превращается в край разведёнок
15 сентября, 13:48
Разводов в Башкирии больше браков на 120%
Жители республики все неохотнее узаконивают свои отношения и всё чаще рвут брачные узы.
29 апреля, 08:02
«Право не только на жизнь»: В Курултае высказались о неоднозначной инициативе медиков
Об этом сообщает пресс-служба Курултая РБ.
8 февраля, 04:46
«Это фашизм»: медики Башкирии обратились к депутатам с необычной инициативой
Подробности сообщает РБК-Уфа.
7 февраля, 12:51
В Башкирии за год исчезло порядка 14 тысяч семей
Об этом сообщает Башстат.
8 января, 09:53
2023
В Башкирии зафиксирован резкий рост разведенных пар
Статистика Башстата свидетельствует о увеличении числа разводов в Башкирии в последние годы.
17 ноября 2023, 07:48
Жители Башкирии стали реже жениться и разводиться
Сведения о количестве заключенных и расторгнутых браков на территории республики публикует «РБК-Уфа» со ссылкой на данные Росстата.
12 ноября 2023, 05:46
Стало известно в какие месяцы чаще всего заключали браки в Башкирии
Об этом свидетельствуют данные Башстата
5 ноября 2023, 09:04
Башкирия стала лидером ПФО по количеству разводов
23 октября 2023, 03:40
2021
ЗАГСам Башкирии разрешили регистрировать браки в торжественной обстановке
8 февраля 2021, 04:13
2020
КВН-щик из Уфы раздумал жениться из-за красавицы-стендапера Юлии Ахмедовой
30 марта 2020, 16:03
2019
В Башкирии за три месяца вышли замуж более сорока несовершеннолетних девушек
14 июня 2019, 06:16
2018
В Башкирии чаще всего разводятся после пяти лет брака
2 октября 2018, 03:56
2017
В Башкирии выросло число зарегистрированных браков
23 апреля 2017, 08:09

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