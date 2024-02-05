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Мужчину осудят за убийство пенсионерки и поджог дома в Учалинском районе

Конфликт пенсионерки с соседом в селе Башкирии закончился кровью и огнем

5 февраля 2024, 16:42
Фото: 1MI

Мужчину осудят за убийство пенсионерки и поджог дома в Учалинском районе

Следователи Учалинского района направили уголовное дело против 26-летнего жителя села Ахуново в Верховный суд Башкирии. Материалы собрали после пожара, который должен был скрыть следы его преступления.

Злоумышленнику вменяют убийство 81-летней женщины, которая в момент нападения спала. Также его могут признать виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, краже и незаконном проникновении в жилище, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Преступление случилось в середине лета 2022 года. Утром правоохранителям сообщили о пожаре в частном доме села Ахуново. Спасатели нашли там тело пенсионерки, но смерть носила криминальный характер. В ходе расследования выяснилось, что на заборе остались следы пальцев рук ее односельчанина.

С молодым человеком у бабушки был конфликт. Соседи дали свои показания, а следователи проверили алиби мужчины. Кроме того, была найдена одежда мужчины со следами крови, которую он оставил у своего знакомого.

Данные факты помогли следствию добиться признаний. Оказалось, что подозреваемый в ночь с 24 на 25 июля находился в нетрезвом состоянии и спрятал у соседки похищенный из библиотеки монитор. После этого он зашел в дом к потерпевшей и вспомнил старые конфликты — это вызвало ярость, из-за чего мужчина нанес пенсионерке несколько ударов ножом.

После преступления он переоделся, поджег дом и скрылся. Ущерб домовладению оценили в 620 тысяч рублей.

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#Общество#Убийство#Башкортостан#Следком#Поджог#Учалинский район#Марина Шорина
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