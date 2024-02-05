Конфликт пенсионерки с соседом в селе Башкирии закончился кровью и огнем

Данные факты помогли следствию добиться признаний. Оказалось, что подозреваемый в ночь с 24 на 25 июля находился в нетрезвом состоянии и спрятал у соседки похищенный из библиотеки монитор. После этого он зашел в дом к потерпевшей и вспомнил старые конфликты — это вызвало ярость, из-за чего мужчина нанес пенсионерке несколько ударов ножом.