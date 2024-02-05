Конфликт пенсионерки с соседом в селе Башкирии закончился кровью и огнем

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Злоумышленнику вменяют убийство 81-летней женщины, которая в момент нападения спала. Также его могут признать виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, краже и незаконном проникновении в жилище, сообщила пресс-служба регионального следкома.
Преступление случилось в середине лета 2022 года. Утром правоохранителям сообщили о пожаре в частном доме села Ахуново. Спасатели нашли там тело пенсионерки, но смерть носила криминальный характер. В ходе расследования выяснилось, что на заборе остались следы пальцев рук ее односельчанина.
С молодым человеком у бабушки был конфликт. Соседи дали свои показания, а следователи проверили алиби мужчины. Кроме того, была найдена одежда мужчины со следами крови, которую он оставил у своего знакомого.
Данные факты помогли следствию добиться признаний. Оказалось, что подозреваемый в ночь с 24 на 25 июля находился в нетрезвом состоянии и спрятал у соседки похищенный из библиотеки монитор. После этого он зашел в дом к потерпевшей и вспомнил старые конфликты — это вызвало ярость, из-за чего мужчина нанес пенсионерке несколько ударов ножом.
После преступления он переоделся, поджег дом и скрылся. Ущерб домовладению оценили в 620 тысяч рублей.