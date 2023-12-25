Житель Уфы убил и изнасиловал женщину из-за кредита

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Жителя Уфы приговорили к 19 годам лишения свободы за убийство и изнасилование женщины, ранее состоявшей с ним в отношениях. По данным следствия, женщина потребовала у него вернуть ей деньги за кредит, взятый на покупку телефона.
Жительница Уфы пропала 14 ноября 2022 года. Спустя сутки в правоохранительные органы с заявлением обратилась мать женщины. По её словам, она ушла из дома, после чего перестала выходить на связь. Мать пропавшей подчеркнула, что ранее она никогда не пропадала, также дома её ждал ребенок.
По итогам разыскных мероприятий тело женщины обнаружили на съемной квартире в Уфе. Первоначально, явных признаков насильственной смерти не усматривалось, однако судебно-медицинская экспертиза показала, что женщину задушили.
Позднее выяснилось, что к убийству причастен мужчина, ранее арендовавший квартиру. Вскоре его задержали в Кармаскалинском районе.
По версии следствия, подсудимый и потерпевшая ранее состояли в отношениях. В ночь с 14 на 15 ноября они встретились дома у мужчины. В ходе встречи между ними произошла ссора из-за неуплаты кредита, который потерпевшая взяла по просьбе подсудимого для приобретения телефона. В ходе конфликта злоумышленник ударил женщину, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, после чего задушил.
Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы, из которых 5 лет ему надлежит отбыть в тюрьме, а 14 лет — в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.
Приговор не вступил в законную силу.