Житель Уфы убил и изнасиловал женщину из-за кредита

По версии следствия, подсудимый и потерпевшая ранее состояли в отношениях. В ночь с 14 на 15 ноября они встретились дома у мужчины. В ходе встречи между ними произошла ссора из-за неуплаты кредита, который потерпевшая взяла по просьбе подсудимого для приобретения телефона. В ходе конфликта злоумышленник ударил женщину, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, после чего задушил.