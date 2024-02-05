Поездки на такси в Башкирии снова подорожали

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
В конце минувшего года за 1 км жителям Башкирии приходилось платить 32,1 рубля. При этом годом ранее данный показатель был ниже — 26,73 рубля.
В столице республики ценник на поездку составлял в 2023-м 36,76 рубля за километр в пути, а за год до этого Росстат зарегистрировал значения, которые были на 10 рублей ниже текущих.
Также в Нефтекамске в конце года стоимость 1 км в пути оценивалась в 34,48 рубля. В Стерлитамаке цена была еще ниже — 20,33 рубля за километр.
Напомним, жители Уфы жаловались на работу общественного транспорта. Они требовали увеличить количество маршрутов до центра города. Из-за нехватки единиц общественного транспорта, граждане вынуждены тратиться на такси.