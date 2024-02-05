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Posted Сегодня, 13:58

Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

В Башкирии цены на такси за год выросли на 20%

Поездки на такси в Башкирии снова подорожали

5 февраля 2024, 13:58
Фото: Изображение Midjourney

В Башкирии цены на такси за год выросли на 20%

В Башкирии цены на такси за год выросли более чем на 20%. Стоимость километра в пути сравнивалась в декабре 2022 и 2023 годов.

В конце минувшего года за 1 км жителям Башкирии приходилось платить 32,1 рубля. При этом годом ранее данный показатель был ниже — 26,73 рубля.

В столице республики ценник на поездку составлял в 2023-м 36,76 рубля за километр в пути, а за год до этого Росстат зарегистрировал значения, которые были на 10 рублей ниже текущих.

Также в Нефтекамске в конце года стоимость 1 км в пути оценивалась в 34,48 рубля. В Стерлитамаке цена была еще ниже — 20,33 рубля за километр.

Напомним, жители Уфы жаловались на работу общественного транспорта. Они требовали увеличить количество маршрутов до центра города. Из-за нехватки единиц общественного транспорта, граждане вынуждены тратиться на такси.

В Башкирии подорожали поездки на такси и поездах дальнего следования
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#Экономика#Башкортостан#Цены#Росстат#Такси#Марина Шорина
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