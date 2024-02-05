Песня на башкирском языке возглавила мировой топ-чарт

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
В своих соцсетях исполнительница рассказала, что сервис добавил композицию «Өфө Йүкәләре» в плейлист «Мировые поп-хиты». На выходных она взлетела до первой позиции, сейчас трек якобы занимает второе место в плейлисте «Музыка мира».
«Мы рады, что не только зарубежные, но и наши песни могут попасть в топы», — заявила певица.
Уразова рассказала, что приняла предложение градоначальника. Она пожелала столице Башкирии реализации всех планов и проектов. Певица обещала поддерживать регион.
В комментариях пользователи отметили, что старая песня популярна до сих пор. Якобы в исполнении Уразовой она стала звучать «красивее и душевнее».
Ранее трек дуэта «Аигел», солистка которого является уроженкой Татарстана, возглавил мировые топ-чарты. Все из-за выхода сериала «Слово пацана».