Песня на башкирском языке возглавила мировой топ-чарт

В своих соцсетях исполнительница рассказала, что сервис добавил композицию «Өфө Йүкәләре» в плейлист «Мировые поп-хиты». На выходных она взлетела до первой позиции, сейчас трек якобы занимает второе место в плейлисте «Музыка мира».