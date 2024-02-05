mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Песня на башкирском языке возглавила мировой топ-чарт

Песня на башкирском языке возглавила мировой топ-чарт

5 февраля 2024, 16:02
Фото: Соцсети Гузель Уразовой
Заслуженная артистка Башкирии Гузель Уразова сообщила о попадании в мировой топ-чарт «Яндекс музыки». По инициативе мэра Уфы Ратмира Мавлиева она записала трек на башкирском языке.

В своих соцсетях исполнительница рассказала, что сервис добавил композицию «Өфө Йүкәләре» в плейлист «Мировые поп-хиты». На выходных она взлетела до первой позиции, сейчас трек якобы занимает второе место в плейлисте «Музыка мира».

«Мы рады, что не только зарубежные, но и наши песни могут попасть в топы», — заявила певица.

Фото: Соцсети Гузель Уразовой

Уразова рассказала, что приняла предложение градоначальника. Она пожелала столице Башкирии реализации всех планов и проектов. Певица обещала поддерживать регион.

В комментариях пользователи отметили, что старая песня популярна до сих пор. Якобы в исполнении Уразовой она стала звучать «красивее и душевнее».

Ранее трек дуэта «Аигел», солистка которого является уроженкой Татарстана, возглавил мировые топ-чарты. Все из-за выхода сериала «Слово пацана».

Читайте также:
Уфимских чиновников наказали за плохую уборку улиц от снегаПоездки на такси в Башкирии снова подорожалиЗа пять дней в Башкирии выпала треть от нормы осадков
#Культура#Башкортостан#Башкирский язык#Ратмир Мавлиев#Марина Шорина
Подпишитесь
За три месяца рейтинг общественного транспорта Уфы рухнул на десятки пунктов
Сегодня, 14:28
Очередной заход: министра труда Башкирии Ленара Иванова снова заявила о фейках
Сегодня, 08:54
«Год начали не очень хорошо». Радий Хабиров оказался недоволен высокой смертностью
Сегодня, 07:58
За пять дней в Башкирии выпала треть от нормы осадков
Сегодня, 13:33
В северном тоннеле Восточного выезда Уфы нанесли дорожную разметку
Сегодня, 12:02
Из-за снежных завалов в уфимском дворе застряли две машины скорой помощи
Сегодня, 16:21