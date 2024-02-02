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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В Уфе домашний пес напал на дворнягу

Душил и вгрызался: в Уфе домашний хаски напал на уличную собаку

2 февраля 2024, 13:42
Фото: 1MI

В Уфе домашний пес напал на дворнягу

Собака и ранее нападала на животных, сообщает телеграм-канал Mash Batash со ссылкой на местных жителей.

В Уфе домашний хаски во время прогулки напал на бездомную собаку. Предположительно, инцидент произошел во дворах по улице Ухтомского.

На кадрах из соцсетей видно, как питомец душит и вгрызается зубами в тело дворняги. Примечательно, что собака в этот момент находится на поводке в метре от хозяина, который наблюдает за происходящим, не пытаясь вмешаться.

ВНИМАНИЕ! Данное видео содержит кадры жесткости. Не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и людям с неустойчивой психикой.
Видео: Mash Batash/ Telegram

По данным тг-канала, активисты подали заявление на владельца хаски, в ответ на обвинения тот якобы сказал, что питомец «просто игрался». При этом, по словам местных жителей, хаски ранее уже нападал на животных, о чем они заявляли в полицию.

Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, данное обращение было зарегистрировано. В настоящий момент по данной ситуации проводится проверка.

Пострадавшую собаку ищут волонтеры. По одной из версий, животное могло погибнуть от болевого шока.

#Происшествия#Город#Видео#Новости Уфы#Собаки#Азамат Нухов#Бродячие собаки#МВД России
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