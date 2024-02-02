Душил и вгрызался: в Уфе домашний хаски напал на уличную собаку

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Уфе домашний хаски во время прогулки напал на бездомную собаку. Предположительно, инцидент произошел во дворах по улице Ухтомского.
На кадрах из соцсетей видно, как питомец душит и вгрызается зубами в тело дворняги. Примечательно, что собака в этот момент находится на поводке в метре от хозяина, который наблюдает за происходящим, не пытаясь вмешаться.
По данным тг-канала, активисты подали заявление на владельца хаски, в ответ на обвинения тот якобы сказал, что питомец «просто игрался». При этом, по словам местных жителей, хаски ранее уже нападал на животных, о чем они заявляли в полицию.
Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, данное обращение было зарегистрировано. В настоящий момент по данной ситуации проводится проверка.
Пострадавшую собаку ищут волонтеры. По одной из версий, животное могло погибнуть от болевого шока.