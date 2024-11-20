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Бродячие собаки

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2024
Хатико появился у больницы в Уфе
20 ноября, 12:32
Под Уфой сотни домашних животных обречены на голодную смерть
2 октября, 05:28
В Уфе будут регистрировать домашних животных?
4 июня, 19:33
Собака, загрызшая девочку в Башкирии, могла быть бешенной
21 мая, 17:40
Служба отлова в Башкирии убивала собак
14 мая, 16:41
Стерилизованных собак в Башкирии убивают неизвестные
15 марта, 14:00
Уфимцы боятся выходить на улицу из-за стаи собак
29 февраля, 14:42
Душил и вгрызался: в Уфе домашний хаски напал на уличную собаку
2 февраля, 13:42
2023
В Уфе бездомная собака покусала двух девочек
Служба по отлову животных получила информацию о опасной собаке.
30 декабря 2023, 13:13
«Поджидала свора»: в Башкирии снова заметили стаю бездомных собак
8 ноября 2023, 13:35
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собак в Башкирии
Ранее сообщалось о нападении собак на жителей Салавата.
30 октября 2023, 16:29
Алабай, покусавший ранее двоих человек в Башкирии, продолжил нападать на людей
27 октября 2023, 10:20
В Башкирии свора собак покусала двух человек за пять минут
27 октября 2023, 08:12
Дед подстрелил 7-летнего мальчика, пугая стаю собак в Башкирии
24 сентября 2023, 10:42
В центре Уфы бродячая собака напала на ребёнка
24 сентября 2023, 09:17
Высокая смертность, цены за отопление и масочный режим в Башкирии
Главные события 18 сентября в Уфе и в Башкирии по версии Mkset.
18 сентября 2023, 16:47

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