У самолета, вылетевшего из Уфы, отказал автопилот

Напомним, 25 января самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Уфы — Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта вылета. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы, решением экипажа самолет вернулся на аэродром вылета по технической причине.