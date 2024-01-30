mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

У вылетевшего из Уфы в Москву самолета не подключился автопилот

У самолета, вылетевшего из Уфы, отказал автопилот

30 января 2024, 10:32
Фото: 1MI

У вылетевшего из Уфы в Москву самолета не подключился автопилот

Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

По данным тг-канала, экипаж самолета, выполнявшего рейс Уфа — Москва (аэропорт Внуково) доложил диспетчерам о неисправности. На борту воздушного судна не подключался автопилот.

Сигнал бедствия и срочности не объявлялись. Самолет проследовал на аэродром назначения.

Известно, что эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания «Ютэйр».

Напомним, 25 января самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Уфы — Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта вылета. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы, решением экипажа самолет вернулся на аэродром вылета по технической причине.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Самолет#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Видим рост числа жалоб по снегу»: Хабиров обратился к мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву
Вчера, 08:25
«Голову в песок совать не надо»: Радий Хабиров высказался о митинге в Уфе
Вчера, 07:58
В мессенджерах появилась информация о готовящемся в Башкирии теракте
Вчера, 03:44
Фейерверки и опасные маневры: в центре Уфы разбилась элитная иномарка
Вчера, 06:39
Башкортостан вошёл в ТОП направлений внутреннего туризма в 2023 году
Вчера, 08:04
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58