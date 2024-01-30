У самолета, вылетевшего из Уфы, отказал автопилот

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
По данным тг-канала, экипаж самолета, выполнявшего рейс Уфа — Москва (аэропорт Внуково) доложил диспетчерам о неисправности. На борту воздушного судна не подключался автопилот.
Сигнал бедствия и срочности не объявлялись. Самолет проследовал на аэродром назначения.
Известно, что эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания «Ютэйр».
Напомним, 25 января самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Уфы — Омск, вскоре после взлета подал сигнал о чрезвычайной ситуации и развернулся в сторону аэропорта вылета. Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Уфы, решением экипажа самолет вернулся на аэродром вылета по технической причине.