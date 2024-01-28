mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 10 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Башкирии сообщила о количестве выявленных нарушений ПДД за сутки

28 января 2024, 12:09

В Башкирии сотрудники ГИБДД задержали 10 нетрезвых водителей

Данные статистики публикует пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

По итогам проведения массовых рейдов на дорогах Уфы, было проверено более 650 машин, и в результате 10 водителей были задержаны за управление авто в пьяном виде. Всего было составлено 80 административных протоколов.

Власти призывают граждан не быть пассивными по отношению к обеспечению законности на дорогах.

«Не оставайтесь равнодушными к обеспечению правопорядка на наших дорогах, выполните свой гражданский долг! Помните: вы или ваши близкие могут стать жертвой ДТП с участием нетрезвого водителя», — дополнили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы
#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#ПДД#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
В Уфе перекроют проезд к популярной железнодорожной станции
26 января, 05:58
«Игнорируйте»: глава Демского района Уфы сделал важное заявление
26 января, 05:48
СМИ: задержанный после протестов в Баймаке попал в больницу с травмой позвоночника
Вчера, 09:14
В Уфе назвали улицы, которые отремонтируют в 2024 году
Вчера, 07:20
Радий Хабиров рассказал, что будет происходить дальше с мечетью Ар-Рахим
25 января, 07:09
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
25 января, 04:58