Госавтоинспекция Башкирии сообщила о количестве выявленных нарушений ПДД за сутки

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
По итогам проведения массовых рейдов на дорогах Уфы, было проверено более 650 машин, и в результате 10 водителей были задержаны за управление авто в пьяном виде. Всего было составлено 80 административных протоколов.
Власти призывают граждан не быть пассивными по отношению к обеспечению законности на дорогах.
«Не оставайтесь равнодушными к обеспечению правопорядка на наших дорогах, выполните свой гражданский долг! Помните: вы или ваши близкие могут стать жертвой ДТП с участием нетрезвого водителя», — дополнили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы