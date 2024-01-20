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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

На дорогах Уфы 19 и 20 января пройдут массовые проверки водителей

Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Уфы в эти выходные

20 января 2024, 05:22
Фото: 1MI

На дорогах Уфы 19 и 20 января пройдут массовые проверки водителей

Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Массовые проверки водителей пройдут в Уфе в субботу, 20 января.

В ведомстве водителям напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, а также озвучили ряд рекомендаций, способствующих снижению вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.

«Выбирайте скоростной режим, в соответствии с погодными условиями, не забывайте про безопасную дистанцию между автомобилями, не нарушайте правила маневрирования, не садитесь за руль в состоянии опьянения», — обратились к гражданам в ведомстве.
#Общество#Город#ГИБДД#Дороги#Транспорт#Рейд#Азамат Нухов#Проверки водителей
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