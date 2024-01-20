Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Уфы в эти выходные

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Массовые проверки водителей пройдут в Уфе в субботу, 20 января.
В ведомстве водителям напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, а также озвучили ряд рекомендаций, способствующих снижению вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.
«Выбирайте скоростной режим, в соответствии с погодными условиями, не забывайте про безопасную дистанцию между автомобилями, не нарушайте правила маневрирования, не садитесь за руль в состоянии опьянения», — обратились к гражданам в ведомстве.