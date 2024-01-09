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Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Рабочие судостроительного завода в Башкирии добились выплаты более 17 млн рублей

Судостроительная компания в Башкирии задолжала работникам более 17 млн рублей

9 января 2024, 05:04
Фото: 1MI

Рабочие судостроительного завода в Башкирии добились выплаты более 17 млн рублей

Компания и связанный с ней завод признаны банкротами.

В Башкирии прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате 72 рабочим ООО «Бельская судостроительная компания». Сумма долга превышала 17 млн рублей.

В релизе надзорного ведомства сообщается, что с июня 2021 года по май 2022 года работодатель задолжал 72 работникам. После вмешательства прокуратуры Благовещенского района сотрудники получили причитающиеся деньги.

«Бельская судостроительная компания» (БСК) зарегистрирована в 2020 году. Однако уже в конце 2022 года Арбитражный суд Башкирии признал фирму банкротом и открыл конкурсное производство. БСК принадлежит московским предпринимательницам Лилии Струковой и Полине Цыганковой, владеющими компанией через ООО «Яуза-Плаза» и ООО «Группа Промт». Они же владеют предприятием «Бельский судостроительный завод», которое признано банкротом в конце 2021 года.

Недавно мы рассказывали о том, что в декабре увеличилось число погибших работников.

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#Общество#Прокуратура#Благовещенск#Новости Башкирии#Трудовой Кодекс#Идэль Гумеров
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