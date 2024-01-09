Судостроительная компания в Башкирии задолжала работникам более 17 млн рублей

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
В Башкирии прокуратура добилась выплаты задолженности по зарплате 72 рабочим ООО «Бельская судостроительная компания». Сумма долга превышала 17 млн рублей.
В релизе надзорного ведомства сообщается, что с июня 2021 года по май 2022 года работодатель задолжал 72 работникам. После вмешательства прокуратуры Благовещенского района сотрудники получили причитающиеся деньги.
«Бельская судостроительная компания» (БСК) зарегистрирована в 2020 году. Однако уже в конце 2022 года Арбитражный суд Башкирии признал фирму банкротом и открыл конкурсное производство. БСК принадлежит московским предпринимательницам Лилии Струковой и Полине Цыганковой, владеющими компанией через ООО «Яуза-Плаза» и ООО «Группа Промт». Они же владеют предприятием «Бельский судостроительный завод», которое признано банкротом в конце 2021 года.
Недавно мы рассказывали о том, что в декабре увеличилось число погибших работников.