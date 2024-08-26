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Нарушение трудовых прав

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В Башкирии врачи пахали бесплатно
26 августа, 13:48
Рабочие-коммунальщики в Башкирии смогли вернуть причитающиеся деньги
На данный момент предприятие функционирует без директора.
19 января, 10:10
2018
Конституционный суд защитил права матери-одиночки из Уфы, уволенной из МВД
13 января 2018, 08:59

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