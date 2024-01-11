Часы за 2 млн рублей, назначения в администрациях и «фейковый» министр в Башкирии

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
В Уфе временно изменится схема движения автобусных маршрутов №57 и №57а. Как сообщил перевозчик, автобусы не будут доезжать до конечной остановки — «Больница №21» из-за неблагоприятных дорожных условий. В частности, из-за нерасчищенной дороги. В Башавтотранс пояснили, что из-за неубранного снега произошло «заужение проезжей части» в направлении улиц Лесной проезд и Молодежный бульвар. Перевозчик добавил, что чистка дороги запланирована в ночь с 11 на 12 января.
2 млн рублей потратит республиканская казна на покупку 16 сувенирных часов «для официальных и иных мероприятий». Заказчик — Государственное казённое учреждение Республики Башкортостан «Хозяйственное управление» — требует, чтобы на циферблатах всех часов был изображён герб республики, а также надписи — «Правительство Республики Башкортостан», «Управление делами Главы Республики Башкортостан» и «Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан». По данным «Коммерсантъ-Уфа», победителем конкурса стала фирма «Полёт классика».
Министр семьи и труда республики Ленара Иванова заявила, что мошенники вновь создали фейковый аккаунт под её именем в популярном мессенджере. Чиновница обратилась к своим подписчикам, призвав их сохранять бдительность.
Сразу два важных назначения произошло сегодня в Башкирии. Так, глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта представил нового мэра Белорецка. Им стал Евгений Пономарёв, ранее бывший заместителем главы администрации города Бузулук Оренбургской области.
Также сегодня стало известно, что врио главы администрации Стерлитамакского района стала Рита Самигуллина. Ранее чиновница занимала должность заместителя главы администрации Стерлитамакского района по внутренней политике и кадрам.
На Восточном выезде в Уфе включили освещение. Как сообщил Радий Хабиров, всего на участке протяженностью 14 км было установлено 787 мачт. Проезжую часть освещают диодные лампы российского производства. Как отметил глава республики, затраты на их обслуживание должны снизится в связи с их высокой энергоэффективностью и большим сроком эксплуатации. Освещенность тоннеля будет регулироваться автоматически.