Часы за 2 млн рублей, назначения в администрациях и «фейковый» министр в Башкирии

В Уфе временно изменится схема движения автобусных маршрутов №57 и №57а. Как сообщил перевозчик, автобусы не будут доезжать до конечной остановки — «Больница №21» из-за неблагоприятных дорожных условий. В частности, из-за нерасчищенной дороги. В Башавтотранс пояснили, что из-за неубранного снега произошло «заужение проезжей части» в направлении улиц Лесной проезд и Молодежный бульвар. Перевозчик добавил, что чистка дороги запланирована в ночь с 11 на 12 января.