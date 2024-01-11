Новым мэром Белорецка стал чиновник из соседней области

В 2019 году Пономарёв стал гендиректором АО «Порт Уфа» (на должности пробыл 3 месяца, с 15 января по 15 апреля). За это время компания получила 2 иска от министерства земельных и имущественных отношений на 170 тыс рублей. В 2021 году фирма прекратила своё существование. На следующий год переехал в Оренбургскую область, где руководил аппаратом главы администрации, будучи его заместителем.