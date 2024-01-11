Новым мэром Белорецка стал чиновник из соседней области

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта представил нового мэра Белорецка. Им стал сорокасемилетний Евгений Пономарёв, ранее бывший заместителем главы администрации города Бузулук Оренбургской области.
В середине декабря прежний градоначальник Белорецка Кирилл Егупов по собственному желанию покинул пост, перейдя на работу заместителем главы районной администрации. Исполняющей обязанности мэра работала Ксения Горелова.
По словам Андрея Иванюты, Евгений Пономарёв родился в Белорецке. Отучившись в Уфимском высшем военном авиационном училище лётчиков и Башкирском государственном аграрном университете, прошёл курсы по переподготовке в РАНХИГС при Президенте РФ.
В 2019 году Пономарёв стал гендиректором АО «Порт Уфа» (на должности пробыл 3 месяца, с 15 января по 15 апреля). За это время компания получила 2 иска от министерства земельных и имущественных отношений на 170 тыс рублей. В 2021 году фирма прекратила своё существование. На следующий год переехал в Оренбургскую область, где руководил аппаратом главы администрации, будучи его заместителем.
По данным СПАРК, в Белорецке с 2001 по 2011 год существовала ООО «Регул», которой владел Пономарёв Евгений Васильевич.
Андрей Иванюта считает, что Евгению Пономарёву «очень важно заслужить доверие горожан, быть человечным, с уважением относиться к людям и помогать им в решении возникающих проблем».
Новое назначение подтвердил и сам Пономарёв, поблагодаривший конкурсную комиссию муниципалитета за поддержку его кандидатуры.