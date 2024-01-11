Из-за нерасчищенных дорог жители Уфы на сутки лишатся автобуса до больницы

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Уфе временно изменится схема движения автобусных маршрутов №57 и №57а. Как сообщил перевозчик, автобусы не будут доезжать до конечной остановки — «Больница №21» из-за неблагоприятных дорожных условий. В частности, из-за нерасчищенной дороги.
Отметим, что ГКБ №21 — одна из крупнейших многопрофильных клинических больниц в республике, оказывающая медицинскую помощь городскому и сельскому населению. В структуре больницы функционируют единственные в республике отделения острых отравлений, аллергологии, челюстно-лицевой хирургии; единственные среди городских больниц отделения нефрологии, эндокринологии и др.
В Башавтотранс пояснили, что из-за неубранного снега произошло «заужение проезжей части» в направлении улиц Лесной проезд и Молодежный бульвар. Перевозчик добавил, что чистка дороги запланирована в ночь с 11 на 12 января.
Примечательно, что на плохую уборку снега на дорогах, а также вблизи жилых домов жители республики активно жаловались на протяжении всех выходных. Обильные снегопады прошли по республике во время новогодних каникул, однако вот уже несколько дней в Уфе, по данным сервиса «Яндекс. Погода», стоит ясная погода без осадков.
Несмотря на то, что снег уже несколько дней не идет в Уфе, в городе все еще продолжаются мероприятия по очистке территорий после новогодних снегопадов. Так, в ближайшие сутки снег планируется убрать на улице Нежинской.
Напомним, ранее в ходе совещания в мэрии Уфы городской прокурор Сергей Воронов заявил, что на уборке снега было задействовано всего 40% от общего количества снегоуборочной техники. По его словам, указанные малоэффективные действия не могут обеспечить своевременную и качественную уборку городских улиц и негативно сказываются на безопасности дорожного движения.