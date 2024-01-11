Из-за нерасчищенных дорог жители Уфы на сутки лишатся автобуса до больницы

Примечательно, что на плохую уборку снега на дорогах, а также вблизи жилых домов жители республики активно жаловались на протяжении всех выходных. Обильные снегопады прошли по республике во время новогодних каникул, однако вот уже несколько дней в Уфе, по данным сервиса «Яндекс. Погода», стоит ясная погода без осадков.