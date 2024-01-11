Известно, кто занял должность и. о. главы Стерлитамакского района Башкирии

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Временно исполняющим обязанности главы администрации Стерлитамакского района была назначена Рита Самигуллина. Ранее чиновница занимала должность заместителя главы администрации Стерлитамакского района по внутренней политике и кадрам.
Решение о назначении Самигуллиной было принято депутатами в рамках внеочередного заседания районного совета.
Напомним, ранее должность главы администрации занимал Евгений Волков. Чиновник покинул свой пост по собственному желанию в декабря 2023 года. До этого временно исполняющим обязанности главы района была Лилия Шайхутдинова — ныне, по данным на сайте муниципальной администрации, первый заместитель главы района.