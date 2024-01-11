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Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Нового врио главы выбрали депутаты Стерлитамакского района Башкирии

Известно, кто занял должность и. о. главы Стерлитамакского района Башкирии

11 января 2024, 16:26
Фото: Администрация Стерлитамакского района

Нового врио главы выбрали депутаты Стерлитамакского района Башкирии

Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Стерлитамакского района была назначена Рита Самигуллина. Ранее чиновница занимала должность заместителя главы администрации Стерлитамакского района по внутренней политике и кадрам.

Решение о назначении Самигуллиной было принято депутатами в рамках внеочередного заседания районного совета.

Напомним, ранее должность главы администрации занимал Евгений Волков. Чиновник покинул свой пост по собственному желанию в декабря 2023 года. До этого временно исполняющим обязанности главы района была Лилия Шайхутдинова — ныне, по данным на сайте муниципальной администрации, первый заместитель главы района.

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#Общество#Назначение#Отставки и назначения#Новости Башкирии#Администрация#Азамат Нухов#Стерлитамакский район
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