Безработица в Башкирии сохраняется на стабильно низком уровне

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Published Сегодня, 05:55
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В августе–октябре 2023 года число безработных в Башкирии не изменилось. Об этом сообщает Башкортостанстат.
По данным статистического ведомства, в этот период безработными в регионе считались 2,2% рабочей силы (по методологии Международной организации труда) — такой же процент был в июле–сентябре. Не изменилась и их численность — 42,3 тыс человек. Безработица не увеличилась несмотря на рост количества рабочей силы — если в середине лета — начале осени трудоспособным населением считались 1 млн 923,7 тыс человек, то спустя месяц численность рабочей силы выросла на 18,7 тыс человек — до 1 млн 942,4 тыс человек. На столько же увеличилось число занятого населения — с 1 млн 884,4 тыс до 1 млн 900,1 тыс человек.
Число трудовых резервов при этом уменьшилось — уровень участия в рабочей силе поднялся с 58 до 58,6%, а уровень занятости — с 56,7 до 57,3%.
Но в ноябре потребность в работниках уменьшалась — работодатели подали в центры занятости населения 48,4 тыс заявок на работников, что на 3,1% меньше, чем месяцем ранее.
По уровню безработицы Башкирия занимает 6 место в Приволжском федеральном округе. Самый низкий показатель — в Нижегородской области, где только 1,5% ещё можно привлечь в качестве свежей рабочей силы. В Татарстане безработными считаются 2% населения. Среднее значение по ПФО одинаково с башкирским — 2,2%.
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