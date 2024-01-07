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Posted Сегодня, 05:55

Published Сегодня, 05:55

Modified Сегодня, 05:57

Updated Сегодня, 05:57

В Башкирии сохраняется рекордно низкое число безработных

Безработица в Башкирии сохраняется на стабильно низком уровне

7 января 2024, 05:55
Фото: Midjourney

В Башкирии сохраняется рекордно низкое число безработных

В то же время в ноябре снизилась потребность в работниках.

В августе–октябре 2023 года число безработных в Башкирии не изменилось. Об этом сообщает Башкортостанстат.

По данным статистического ведомства, в этот период безработными в регионе считались 2,2% рабочей силы (по методологии Международной организации труда) — такой же процент был в июле–сентябре. Не изменилась и их численность — 42,3 тыс человек. Безработица не увеличилась несмотря на рост количества рабочей силы — если в середине лета — начале осени трудоспособным населением считались 1 млн 923,7 тыс человек, то спустя месяц численность рабочей силы выросла на 18,7 тыс человек — до 1 млн 942,4 тыс человек. На столько же увеличилось число занятого населения — с 1 млн 884,4 тыс до 1 млн 900,1 тыс человек.

Число трудовых резервов при этом уменьшилось — уровень участия в рабочей силе поднялся с 58 до 58,6%, а уровень занятости — с 56,7 до 57,3%.

Но в ноябре потребность в работниках уменьшалась — работодатели подали в центры занятости населения 48,4 тыс заявок на работников, что на 3,1% меньше, чем месяцем ранее.

По уровню безработицы Башкирия занимает 6 место в Приволжском федеральном округе. Самый низкий показатель — в Нижегородской области, где только 1,5% ещё можно привлечь в качестве свежей рабочей силы. В Татарстане безработными считаются 2% населения. Среднее значение по ПФО одинаково с башкирским — 2,2%.

Ранее мы разбирались о причинах крайне низкой безработицы. Эксперты связывают возникающий «дефицит кадров» с демографической ситуацией и СВО.

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#Общество#Экономика#Безработица#Новости Башкирии#Рынок труда#Идэль Гумеров#Дефицит кадров#Башкортостанстат
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