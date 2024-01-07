Безработица в Башкирии сохраняется на стабильно низком уровне

По данным статистического ведомства, в этот период безработными в регионе считались 2,2% рабочей силы (по методологии Международной организации труда) — такой же процент был в июле–сентябре. Не изменилась и их численность — 42,3 тыс человек. Безработица не увеличилась несмотря на рост количества рабочей силы — если в середине лета — начале осени трудоспособным населением считались 1 млн 923,7 тыс человек, то спустя месяц численность рабочей силы выросла на 18,7 тыс человек — до 1 млн 942,4 тыс человек. На столько же увеличилось число занятого населения — с 1 млн 884,4 тыс до 1 млн 900,1 тыс человек.