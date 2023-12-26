На зарплату врачам и фельдшерам Башкирии направят 34,5 млн рублей

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
Башкирия получит дополнительные 34,5 млн рублей на поддержку медицины. Средства выделят из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Правительство России уже распоряжалось выделить 30,5 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Из них нашей республике достались 778,8 млн рублей.
В этот раз всего выделено 7,77 млрд рублей. Средства будут распределены между территориальными фондами ОМС и пойдут на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. По прогнозу, представленному премьер-министром Мишустиным, в 2024 году медицинские организации пополнятся 9,5 тысячами врачей и 17 тысячами работников среднего персонала. То есть, получается, что на одного дополнительного медработника получается 24,4 тыс рублей.
Наибольшее дополнительное финансирование получит Санкт-Петербург — 1,2 млрд рублей, наименьшее — Мордовия — 405,8 тыс рублей.
Недавно Правительство России решило выделить бюджетные деньги на ремонт трассы М-7 от Москвы до Уфы.
Мы писали о том, что волнует медицинских работников и как они справляются с трудностями в профессии. Спойлер: доходит и до конфликтов с руководством.