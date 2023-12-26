На зарплату врачам и фельдшерам Башкирии направят 34,5 млн рублей

В этот раз всего выделено 7,77 млрд рублей. Средства будут распределены между территориальными фондами ОМС и пойдут на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. По прогнозу, представленному премьер-министром Мишустиным, в 2024 году медицинские организации пополнятся 9,5 тысячами врачей и 17 тысячами работников среднего персонала. То есть, получается, что на одного дополнительного медработника получается 24,4 тыс рублей.