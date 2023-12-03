Мишустин: Башкирия получит почти 800 млн рублей на зарплаты медработников

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Из федерального бюджета в регионы вернётся почти 30,5 млрд рублей. Они пойдут на поддержку систем здравоохранения.
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить средства на дополнительные расходы, связанные с обеспечением медпомощи и на оплату труда медработников. Средства нашлись в запасах Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом глава кабинета министров заявил на заседании правительства 30 ноября.
Башкирский фонд ОМС получит 778,8 млн рублей. Система здравоохранения в Татарии пополнится на 678 млн рублей. Наибольшую поддержку получат территориальные фонды Москвы (3,7 млрд рублей), Санкт-Петербурга (1,26 млрд рублей) и Краснодарского края (свыше 1 млрд рублей). Всего из общероссийского фонда будет выделено 30,4 млрд рублей.
О том, каково сейчас положение медицинских работников в Башкирии, мы писали в прошлом месяце.