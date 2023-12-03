Мишустин: Башкирия получит почти 800 млн рублей на зарплаты медработников

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить средства на дополнительные расходы, связанные с обеспечением медпомощи и на оплату труда медработников. Средства нашлись в запасах Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом глава кабинета министров заявил на заседании правительства 30 ноября.