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Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Башкирия и Татария получат суммарно почти полтора миллиарда рублей на здравоохра

Мишустин: Башкирия получит почти 800 млн рублей на зарплаты медработников

3 декабря 2023, 07:48
Фото: 1MI

Башкирия и Татария получат суммарно почти полтора миллиарда рублей на здравоохра

Больше всего средств уйдут в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Из федерального бюджета в регионы вернётся почти 30,5 млрд рублей. Они пойдут на поддержку систем здравоохранения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить средства на дополнительные расходы, связанные с обеспечением медпомощи и на оплату труда медработников. Средства нашлись в запасах Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом глава кабинета министров заявил на заседании правительства 30 ноября.

Башкирский фонд ОМС получит 778,8 млн рублей. Система здравоохранения в Татарии пополнится на 678 млн рублей. Наибольшую поддержку получат территориальные фонды Москвы (3,7 млрд рублей), Санкт-Петербурга (1,26 млрд рублей) и Краснодарского края (свыше 1 млрд рублей). Всего из общероссийского фонда будет выделено 30,4 млрд рублей.

О том, каково сейчас положение медицинских работников в Башкирии, мы писали в прошлом месяце.

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#Экономика#Новости Башкирии#Здравоохранение#Правительство#Идэль Гумеров#Мишустин
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