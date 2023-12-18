В уфимской Дёме может появиться железнодорожный пересадочный узел

Антон Тарасов рассказал в соцсетях, что местные власти озаботились вопросом развития общественного транспорта и взаимодействия городской электрички с пригородным железнодорожным сообщением. Для этого автотранспортная фирма «Альянс „СКД“ собирается вложить средства в остановочно-пересадочный комплекс от станции Дёма. По задумке, пассажиры, доехав до Дёмы на пригородном поезде, смогут пересаживаться на электрички. Также предлагается созданием нового пешеходного моста над автомобильной дорогой, а также автостанции.