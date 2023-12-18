В уфимской Дёме может появиться железнодорожный пересадочный узел

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У станции Дёма может появиться остановочно-пересадочный комплекс. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на Антона Тарасова, главу администрации Дёмского района.
Антон Тарасов рассказал в соцсетях, что местные власти озаботились вопросом развития общественного транспорта и взаимодействия городской электрички с пригородным железнодорожным сообщением. Для этого автотранспортная фирма «Альянс „СКД“ собирается вложить средства в остановочно-пересадочный комплекс от станции Дёма. По задумке, пассажиры, доехав до Дёмы на пригородном поезде, смогут пересаживаться на электрички. Также предлагается созданием нового пешеходного моста над автомобильной дорогой, а также автостанции.
ООО «Альянс „СКД“ зарегистрировано в Уфе. Его владельцами являются предприниматели Николай Струев и Александр Струев. Основной профиль — пассажирские внутригородские и пригородные перевозки. Николаеву Струеву также принадлежат финансовая фирма „Формат“, а вместе с отцом он владеет придорожными комплексами „Карат“. Александр Струев также владеет ООО „Форсаж“, которой принадлежит мотель „Сергеевский“ под Уфой.
«Альянс „СКД“ 5 раз являлась поставщиком в госзакупках на сумму 1,3 млн рублей. В 2017 году организация отвечала за перевозку участников „Матча звёзд“ Континентальной хоккейной лиги. В прошлом году выручка компании составила 38 млн рублей, а убытки 2,3 млн рублей.
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