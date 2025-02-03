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Дёма

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2025
Электричку до Челябинской области запустят в Уфе
3 февраля, 08:31
2024
В Уфе появилась первая «теплая» остановка вместо самостроя
В Уфе, в районе Дёма, установили первую «теплую» автобусную остановку на улице Правды, сообщил глава местной администрации Антон Тарасов в среду, 13 ноября.
13 ноября 2024, 15:09
Уфимцев пересадят на электрички
14 октября 2024, 16:45
Дёму ждёт тотальная зачистка
В Чишминском районе Башкирии началась масштабная очистка реки, сообщает в пятницу, 27 сентября, и. о. министра природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.
27 сентября 2024, 05:17
Как объехать пробку в Дёме — советы властей Уфы
1 июня 2024, 07:51
Трассу в Уфу из Дёмы перекроют на выходные
27 мая 2024, 07:59
Пожарный поезд не доехал до горящего магазина в Башкирии
Машину пришлось отозвать на полпути.
21 февраля 2024, 09:04
«В Дёме тоже живут люди»: уфимка пожаловалась на работу общественного транспорта
Дорога до центра Уфы может занимать до полутора часов.
31 января 2024, 06:01
Видео. Квартира, покрытая плесенью: Уфимка пожаловалась Хабирову на известного застройщика
9 января 2024, 06:34
2023
В уфимской Дёме может появиться железнодорожный пересадочный узел
Предприниматели, предлагающие проект, владеют придорожными кафе, трактиром, а ранее были соучредителями православного прихода.
18 декабря 2023, 05:55
Жители нового жилого комплекса в Уфе массово жалуются на холодные квартиры
В квартирах замерзают дети и взрослые.
11 декабря 2023, 05:05
В Уфе отремонтируют Дёмское шоссе за 66,6 млн рублей
Большую часть контракта оплатит казна республики.
30 ноября 2023, 03:46
Видео. Три иномарки сгорели ночью в Уфе. Спасатели не отрицают вероятность поджога
Огонь мог перекинуться на соседние машины.
28 ноября 2023, 06:00
В Башкирии назначен новый прокурор. Рассказываем, что известно о нём
Мы узнали, что стало с прежним руководителем.
21 ноября 2023, 10:34
Семнадцать автомобилей за день. В Уфе стихия обрушивает кровли и вырывает деревья
17 октября 2023, 14:45
«Хоть бы пятые точки подняли»: жители Уфы просят о помощи
Недовольные граждане потребовали вмешательства властей.
17 октября 2023, 12:08
Три машины за один раз: деревья рухнули на автомобили в Уфе
Владельцу внедорожника повезло меньше всех.
17 октября 2023, 10:25
Целый район Уфы без горячей воды на весь день: полный список адресов
МУП УИС сообщило, когда и на сколько отключат горячую воду в районе города.
21 августа 2023, 10:18

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