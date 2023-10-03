Месяц прошел, а хлам остался: что происходит со станциями городской электрички в Уфе

Сразу хочется сказать, что разбросанный мусор вдоль тропинки до станции остался, но его стало гораздо меньше — он уже в глаза не бросается, так как раньше. Дыру, которая находилась рядом со станцией, заделали досками — и это явно прогресс. Теперь можно быть уверенным, что в ночное время никто не окажется в неприятной ситуации. Однако есть и плохие изменения на станции. Контейнер, который раньше выглядел прилично, теперь завален хламом и прочим мусором.