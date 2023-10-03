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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Месяц прошел, а хлам остался: что происходит со станциями городской электрички в Уфе

Месяц прошел, а хлам остался: что происходит со станциями городской электрички в Уфе

3 октября 2023, 08:39
Фото: 1MI
Месяц назад Mkset побывал на станции городской электрички в черте города — там нашлась дохлая кошка, а вокруг была свалка. После этого власти пообещали решить вопрос с чистотой на пути к станциям — мы снова проверили, изменилась ли ситуация

Станция «Городской Дворец Культуры»

Власти Орджоникидзевского района Уфы отреагировали на наш материал и пообещали навести порядок на станции ГДК. Однако не всё так просто.

По дороге на станцию уже по традиции нас встречает разбросанный по тропинкам хлам: пакеты, бутылки, строительный и прочий бытовой мусор. Отметим, что его стало меньше, однако ситуация всё равно выглядит плачевно.

Мусорка рядом со станцией также завалена, но уже новыми отходами и барахлом. Складывается ощущение, что как только мусорка начинает пустовать, возле неё тут же начинает образовываться всякий хлам, потому что непонятно, как за короткий срок можно снова засорить территорию.

Отметим, что сама станция выглядит также чисто и ухоженно, как в первый раз — это, пожалуй, единственное, что здесь не поменялось.

Фото: mkset.ru

Станция «Парковая»

После нашего первого похода на станцию заметны изменения. Напомним, что пресс-служба Калининского района Уфы ситуацию с мусором никак не прокомментировала.

Сразу хочется сказать, что разбросанный мусор вдоль тропинки до станции остался, но его стало гораздо меньше — он уже в глаза не бросается, так как раньше. Дыру, которая находилась рядом со станцией, заделали досками — и это явно прогресс. Теперь можно быть уверенным, что в ночное время никто не окажется в неприятной ситуации. Однако есть и плохие изменения на станции. Контейнер, который раньше выглядел прилично, теперь завален хламом и прочим мусором.

Платформа на станции также выглядит хорошо, всё чисто и убрано.

Фото: mkset.ru

Вопрос сохранения чистоты на станциях городской электрички в Уфе становится все более актуальным, так как данная форма транспорта является неотъемлемой частью жизни жителей башкирской столицы и пригородных районов — городская электричка обслуживает значительную долю населения. Конечно, изменения на станциях есть, но они совсем незначительные. Жителям Башкирии остаётся надеяться, что когда-нибудь ситуация на станциях поменяется кардинально.

#Общество#Город#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Электричка#Виалина Ахсанова
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