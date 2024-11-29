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Ёлка

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2024
«Никакой икры, салютов и 2 января на работу»: как праздновали Новый год в СССР
28 ноября, 21:30
2023
В Башкирии на открытии городской ёлки лошадь травмировала двух человек
21 декабря 2023, 12:05
Новогодний бум: узнали сколько будут стоит новогодние ёлки в Башкирии
15 декабря 2023, 12:59
«Наполовину голая»: уфимец пожаловался Радию Хабирову на новогоднюю ёлку в Черниковке
Уфимец написала в комментариях под постом Главы Республики с просьбой разобраться с ситуацией
13 декабря 2023, 09:29
Уфимские власти рассказали, где можно будет купить новогодние ёлки
Больше других повезло жителям Сипайлово.
28 ноября 2023, 06:41

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