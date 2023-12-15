В Уфе заработали ёлочные базары. Их число увеличилось

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
В Уфе открылось 17 ёлочных базаров. Об этом сообщили в мэрии.
Ранее говорилось, что откроется 14 торговых точек, где предприниматели могли реализовать хвойные деревья. Теперь их количество увеличили на 3, а также дополнительные точки появились возле торговых комплексов и сельскохозяйственных ярмарок.
Без ёлочных базаров остались жители Орджоникидзевского и Калининского районов.
Ранее уфимцы возмутились из-за внешнего вида новогодних ёлок на главных площадях города.