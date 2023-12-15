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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Уфе открылись ёлочные базары

В Уфе заработали ёлочные базары. Их число увеличилось

15 декабря 2023, 06:53
Фото: 1MI

В Уфе открылись ёлочные базары

Некоторые районы остались без официальных базаров.

В Уфе открылось 17 ёлочных базаров. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее говорилось, что откроется 14 торговых точек, где предприниматели могли реализовать хвойные деревья. Теперь их количество увеличили на 3, а также дополнительные точки появились возле торговых комплексов и сельскохозяйственных ярмарок.

Без ёлочных базаров остались жители Орджоникидзевского и Калининского районов.

Дёмский район

  • Ул. Правды, 21 (возле ТК «Алтын»), 1-я точка
  • Ул. Правды, 21 (возле ТК «Алтын»), 2-я точка

Кировский район

  • Ул. Менделеева, 9 (возле ост. «Аптека»)
  • Ул. С. Кувыкина, 16 (возле ТК «Кувыкинский»)

Ленинский район

  • Ул. Ахметова, 326 (напротив ТСК «Заречный»)
  • Пересечение улиц Мажита Гафури и Пушкина

Октябрьский район

  • Ул. Ак. Королева, 14 (ТЦ «Звёздный»)
  • Площадь перед Дворцом спорта
  • Ул. Рихарда Зорге, 44
  • Ул. Ю. Гагарина, 36 (возле ТСК «Корсо»)
  • Ул. Ю. Гагарина, 42 (ТСК «Гагаринский»)
  • Ул. М. Рыльского, 17 (возле (ТСК «Гагаринский»)

Советский район

  • Бул. Ибрагимова, 23
  • Ул. Ленина, 102 (напротив ТЦ «Экватор»)
  • Пр. Октября, 21 (за «Вкусно и точка»)
  • Пр. Октября, остановка «Спортивная»
  • Ул. Менделеева, между домами № 187 и 193 (вдоль забора)
#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новый год#Идэль Гумеров
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