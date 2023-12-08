Скандальным мусорным полигоном в Башкирии заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Росприроднадзор и прокуратура отреагировали на массовые сообщения о ситуации с мусорным полигоном в Мишкино.
Напомним, жители Мишкинского района несколько месяцев требуют закрыть полигон, так как считают, что несёт угрозу окружающей среде и здоровью и жизни граждан. В прошлом месяце местной администрации пришлось срочно проводить собрание с гражданами, на которое привлекли региональных чиновников. Однако не все оказались рады таким переговорам.
Редакция Mkset.ru отправляла запрос к муниципальным властям о состоянии полигона. Из ответа мы узнали, что на полигоне ТБО функционирует ООО «Стройпроект», принадлежащий депутату районного совета Радику Шамсутдинову.
Как стало известно из районной газеты «Дружбы», прокуратура Мишкинского района и Росприроднадзор на основе публикаций в СМИ провели проверку объекта. Выяснилось, что 1 очередь полигона эксплуатировалась свыше предусмотренного срока. Надзорные органы обратили внимание на случившиеся летом пожары. Выяснилось, что на полигоне отсутствуют весы для измерения массы поступающих отходов, дезбарьер, в некоторых местах — ограждение, реперные столбы, площадки и оборудование для измерения радиации. К это добавились размещение полезных компонентов (их захоронение вместе с отходами запрещено законом) и отходов за пределами проектной территории.
Анализ, проведённый Росприроднадзором, показал, что массовая концентрация ионов фосфата превышена в 15 раз, нефтепродуктов — в 3 раза. Кроме них, на полигоне превышено содержание никеля, кадмия, меди, свинца, ионов сульфата, ионов хлорида. Прокуратура взяла на контроль и устранение незаконного размещения отходов III класса опасности — металлолома, несортированный цветмет. В лицензии нет разрешение на складирование этих видов отходов.
Таким образом, руководство «Стройпроекта» привлечено к административной ответственности по 5 пунктам административного кодекса. Общая сумма штрафа, выписанного по итогам проверки, составила 200 тыс рублей. По части 4 статьи 14.1 КоАП на «Стройпроект» возбуждено административное дело, направленное в Арбитражный суд Башкирии.
Мы смогли дозвониться до Радика Шамсутдинова. Ответ директора ООО «Стройпроект» будет опубликован позже.