Скандальным мусорным полигоном в Башкирии заинтересовалась прокуратура

Как стало известно из районной газеты «Дружбы», прокуратура Мишкинского района и Росприроднадзор на основе публикаций в СМИ провели проверку объекта. Выяснилось, что 1 очередь полигона эксплуатировалась свыше предусмотренного срока. Надзорные органы обратили внимание на случившиеся летом пожары. Выяснилось, что на полигоне отсутствуют весы для измерения массы поступающих отходов, дезбарьер, в некоторых местах — ограждение, реперные столбы, площадки и оборудование для измерения радиации. К это добавились размещение полезных компонентов (их захоронение вместе с отходами запрещено законом) и отходов за пределами проектной территории.