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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Прокуратура нашла нарушения в «депутатском» мусорном полигоне в Башкирии

Скандальным мусорным полигоном в Башкирии заинтересовалась прокуратура

8 декабря 2023, 15:30
Фото: 1MI

Прокуратура нашла нарушения в «депутатском» мусорном полигоне в Башкирии

Объект принадлежит местному депутату Шамстудинову.

Росприроднадзор и прокуратура отреагировали на массовые сообщения о ситуации с мусорным полигоном в Мишкино.

Напомним, жители Мишкинского района несколько месяцев требуют закрыть полигон, так как считают, что несёт угрозу окружающей среде и здоровью и жизни граждан. В прошлом месяце местной администрации пришлось срочно проводить собрание с гражданами, на которое привлекли региональных чиновников. Однако не все оказались рады таким переговорам.

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Редакция Mkset.ru отправляла запрос к муниципальным властям о состоянии полигона. Из ответа мы узнали, что на полигоне ТБО функционирует ООО «Стройпроект», принадлежащий депутату районного совета Радику Шамсутдинову.

Как стало известно из районной газеты «Дружбы», прокуратура Мишкинского района и Росприроднадзор на основе публикаций в СМИ провели проверку объекта. Выяснилось, что 1 очередь полигона эксплуатировалась свыше предусмотренного срока. Надзорные органы обратили внимание на случившиеся летом пожары. Выяснилось, что на полигоне отсутствуют весы для измерения массы поступающих отходов, дезбарьер, в некоторых местах — ограждение, реперные столбы, площадки и оборудование для измерения радиации. К это добавились размещение полезных компонентов (их захоронение вместе с отходами запрещено законом) и отходов за пределами проектной территории.

Анализ, проведённый Росприроднадзором, показал, что массовая концентрация ионов фосфата превышена в 15 раз, нефтепродуктов — в 3 раза. Кроме них, на полигоне превышено содержание никеля, кадмия, меди, свинца, ионов сульфата, ионов хлорида. Прокуратура взяла на контроль и устранение незаконного размещения отходов III класса опасности — металлолома, несортированный цветмет. В лицензии нет разрешение на складирование этих видов отходов.

Таким образом, руководство «Стройпроекта» привлечено к административной ответственности по 5 пунктам административного кодекса. Общая сумма штрафа, выписанного по итогам проверки, составила 200 тыс рублей. По части 4 статьи 14.1 КоАП на «Стройпроект» возбуждено административное дело, направленное в Арбитражный суд Башкирии.

Мы смогли дозвониться до Радика Шамсутдинова. Ответ директора ООО «Стройпроект» будет опубликован позже.

#Общество#Экология#Мусорная реформа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Мишкинский район
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