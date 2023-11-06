Жители Мишкинского района Башкирии бьют в набат из-за мусорного полигона

Авторы видео рассказывают, что Мишкинский район является центром финно-угорской культуры республики, что должно было способствовать притоку туристов. Однако мусорный полигон, начавший действовать в 2013 году, мешает жизни мишкинцев. По их словам, из-за свалки страдает не только экология района — загрязнение воздуха, проникновение вредных веществ в почву, захламление территории. Активное пользование свалкой привело к тому, что нарушилась транспортная инфраструктура. По мнению активистов, большегрузы, которые доставляют мусор с 4 районов Башкирии, разрушают дороги.