Жители Мишкинского района Башкирии бьют в набат из-за мусорного полигона

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Жители Мишкинского района продолжают бороться с мусорным полигоном в райцентре. Они записали видеообращение, в котором описывают проблемы, которые приносит им полигон ТБО.
Ранее мишкинцы составили петицию к президенту России, главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.
Авторы видео рассказывают, что Мишкинский район является центром финно-угорской культуры республики, что должно было способствовать притоку туристов. Однако мусорный полигон, начавший действовать в 2013 году, мешает жизни мишкинцев. По их словам, из-за свалки страдает не только экология района — загрязнение воздуха, проникновение вредных веществ в почву, захламление территории. Активное пользование свалкой привело к тому, что нарушилась транспортная инфраструктура. По мнению активистов, большегрузы, которые доставляют мусор с 4 районов Башкирии, разрушают дороги.
Полигон ТБО в с. Мишкино принадлежит депутату Мишкинского районного совета Радику Шамсутдинову. Вместе с правопредшественником — ООО «Стройпроект» — этот бизнес участвовал в 31 госконтракте на сумму более, чем в 68 млн рублей. С администрацией района контракты были заключены более, чем на на 14 млн рублей. Последний — на обустройство скотомогильников.
В 2022 году на «Стройпроект» подал в суд скандальный «Дюртюлимелиоводстрой», который пожаловался на ненадлежащее исполнение контракта. В 2018 году Роспотребнадзор выявил нарушения в деятельности фирмы в области санитарно-эпидемиологических правил. В прошлом году прибыль предприятия составила 2,8 млн рублей.
Администрация Мишкинского района спустя месяц ответила на запрос нашей редакции о состоянии полигона. Там ответили, что в конце октября дыма и запахов горения не зафиксировано, а Роспотребнадзор проводил замеры.
В минэкологии считают нецелесообразным экономически строительство мусорного полигона на один район. Чиновники считают, что воздействие на окружающую среду не превышает нормы.