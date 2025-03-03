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Мишкинский район

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2025
15-летний «шумахер» задержан в Башкирии
3 марта, 07:51
Башкирский пчеловод-«афганец» погиб на СВО
18 февраля, 17:50
Где в Башкирии жить хорошо: мигранты теснят аксакалов
18 февраля, 10:57
2024
В Башкирии отменили карантин
25 декабря 2024, 04:58
Первые кадры с места жуткой аварии в Башкирии
Бензовоз разорвал «ГАЗель» на трассе под Бирском днем в воскресенье, 25 августа, сообщает МЧС Республики Башкортостан.
25 августа 2024, 18:03
Бензовоз разорвал «ГАЗель» на трассе в Башкирии
На трассе под Бирском в воскресенье, 28 августа, столкнулись легковушка, «ГАЗель» и бензовоз, сообщает ГАИ РБ.
25 августа 2024, 17:35
В Башкирии образовалась свалка с три футбольных стадиона
Экологическая катастрофа назревает в райцентре Мишкинского района Башкортостана, рассказали Mkset активисты «Народного фронта».
21 июня 2024, 07:27
Горящий мужчина пытался выползти из огня в Башкирии
Вероятной причиной пожара могла стать неосторожность при курении, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
7 июня 2024, 10:22
Заморозки и минусовые температуры: какая погода ждет Башкирию
14 мая 2024, 09:26
Дороги, которые мы не заслужили: топ-5 худших дорог Башкирии
То, что чиновники называют «ямочностью» и «колейностью», вызывает массу неудобств для местных жителей.
6 апреля 2024, 04:00
Эксклюзив. Строил Ленинградскую АЭС-2, погиб под Авдеевкой: как прошли похороны бойца СВО из Уфы
Репортаж корреспондента Mkset.ru о том, как в маленькой марийской деревне прошла церемония прощания с Андреем Изибаевым.
30 марта 2024, 05:00
Автослесарь и разведчик из Башкирии погиб на СВО в 40 лет
5 марта 2024, 10:14
Курение могло стать причиной гибели мужчины на пожаре в Башкирии
В деревне Янагушево Мишкинского района сегодня днем, 21 февраля, случился пожар. Мужчина 36 лет не пережил его. Подробности озвучили в МЧС по Башкортостану.
21 февраля 2024, 13:27
Не дожил до 24: в Башкирии похоронили мобилизованного стрелка, погибшего на СВО
Парень закончил 9 классов и выучился на мастера строительных работ, но после срочной службы вынужден был работать на вахте за пределами Башкирии.
19 февраля 2024, 11:01
В Башкирии председатель колхоза оставил рабочих на голодном пайке
Поведение начальства обратило на себя внимание правоохранителей и надзорных инспекций.
24 января 2024, 09:33
Невозможность ночных прогулок привела к суду чиновника из Башкирии
Первые жалобы на отсутствие фонарей появились в 2021 году.
19 января 2024, 13:01
2023
Скандальным мусорным полигоном в Башкирии заинтересовалась прокуратура
8 декабря 2023, 15:30
Жители Мишкинского района Башкирии бьют в набат из-за мусорного полигона
Летом на объекте горел мусор, а граждане начали кампанию с требованием ликвидировать полигон.
6 ноября 2023, 14:38
«Наш район назначили межрайонной свалкой» Жители Башкирии написали петицию Путину
24 октября 2023, 11:51
«Задохнёмся и вымрем» — Жители Башкирии массово жалуются из-за мусорного полигона
24 сентября 2023, 03:31

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