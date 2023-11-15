Глава района в Башкирии назначил собрание с жителями, но не все оказались рады идее

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Чиновники из Мишкинского района объявили о собрании граждан, куда приедут представители министерств, Роспотребнадзора и компании, отвечающей за функционирование мусорного полигона.
Напомним, жители Мишкинского района несколько месяцев борются с районной администрацией, требуя закрыть мусорку на окраине райцентра. Власти обещают, что проблему решат через 2 года.
На собрание власти пригласили чиновников из министерства экологии, министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других органов и ведомств. Планировались, что на встрече будут обсуждаться вопросы функционирования и будущего полигона ТБО.
Загвоздка ситуации в том, что собрание состоится в 14:30 — в это время большинство взрослого населения находится на работе и не может покинуть рабочее место. На это обратили внимание недовольные граждане. Они считают, что обозначенное время — специальная мера властей, чтобы на собрании могли присутствовать только студенты, пенсионеры и школьники, но не активисты. Глава района Павел Трапезников в своё оправдание говорит, что «руководителям организаций с. Мишкино рекомендовано разрешить своим работникам принять участие».
Активные граждане предлагают провести собрание в выходной день.
Недавно встреча в Уфе прошла встреча чиновников с жителями Глумилино из-за вырубки Кошкиного леса. Самые активные разочаровались в результатах.