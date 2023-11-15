Глава района в Башкирии назначил собрание с жителями, но не все оказались рады идее

Загвоздка ситуации в том, что собрание состоится в 14:30 — в это время большинство взрослого населения находится на работе и не может покинуть рабочее место. На это обратили внимание недовольные граждане. Они считают, что обозначенное время — специальная мера властей, чтобы на собрании могли присутствовать только студенты, пенсионеры и школьники, но не активисты. Глава района Павел Трапезников в своё оправдание говорит, что «руководителям организаций с. Мишкино рекомендовано разрешить своим работникам принять участие».