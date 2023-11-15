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Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Жители Башкирии добились встречи с чиновниками из-за мусорного полигона

Глава района в Башкирии назначил собрание с жителями, но не все оказались рады идее

15 ноября 2023, 12:38
Фото: 1MI

Жители Башкирии добились встречи с чиновниками из-за мусорного полигона

Загвоздка в том, что встреча назначена на время, когда самые активные будут на работе.

Чиновники из Мишкинского района объявили о собрании граждан, куда приедут представители министерств, Роспотребнадзора и компании, отвечающей за функционирование мусорного полигона.

Напомним, жители Мишкинского района несколько месяцев борются с районной администрацией, требуя закрыть мусорку на окраине райцентра. Власти обещают, что проблему решат через 2 года.

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На собрание власти пригласили чиновников из министерства экологии, министерства здравоохранения, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и других органов и ведомств. Планировались, что на встрече будут обсуждаться вопросы функционирования и будущего полигона ТБО.

Фото: vk.com

Загвоздка ситуации в том, что собрание состоится в 14:30 — в это время большинство взрослого населения находится на работе и не может покинуть рабочее место. На это обратили внимание недовольные граждане. Они считают, что обозначенное время — специальная мера властей, чтобы на собрании могли присутствовать только студенты, пенсионеры и школьники, но не активисты. Глава района Павел Трапезников в своё оправдание говорит, что «руководителям организаций с. Мишкино рекомендовано разрешить своим работникам принять участие».

Активные граждане предлагают провести собрание в выходной день.

Недавно встреча в Уфе прошла встреча чиновников с жителями Глумилино из-за вырубки Кошкиного леса. Самые активные разочаровались в результатах.

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#Общество#Экология#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Мишкинский
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