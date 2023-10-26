Стало известно в каких районах Башкирии смертность превысила рождаемость

По информации Башстата, за первые восемь месяцев 2023 года в шести районах Башкирии была зарегистрирована тревожная тенденция к убыли населения. За этот период численность умерших превысила численность новорожденных, что привело к общей убыли населения. Заметным фактом является то, что в республике родилось 24 113 новых граждан, в то время как умерло 31 903 человека. Таким образом, убыль населения составила 7 790 человек, что соответствует показателю -2,9 на 1 000 жителей.



Ситуация, вызывающая особую тревогу, наблюдается в Бураевском районе, где показатель убыли населения за январь–август достиг отметки -13,3 на 1 000 человек.

Кроме того, следует обратить внимание на негативную ситуацию в Федоровском (-11,3), Калтасинском (-8,7), Краснокамском (-8,7), Миякинском (-8,6) и Стерлибашевском (-8,1) районах, где наблюдается снижение численности населения. Эти данные подчеркивают неотложную необходимость принятия мер для решения этой проблемы в данных регионах.