Стало известно в каких районах Башкирии смертность превысила рождаемость

Posted Вчера, 03:44
Published Вчера, 03:44
Modified Вчера, 03:46
Updated Вчера, 03:46
По информации Башстата, за первые восемь месяцев 2023 года в шести районах Башкирии была зарегистрирована тревожная тенденция к убыли населения. За этот период численность умерших превысила численность новорожденных, что привело к общей убыли населения. Заметным фактом является то, что в республике родилось 24 113 новых граждан, в то время как умерло 31 903 человека. Таким образом, убыль населения составила 7 790 человек, что соответствует показателю -2,9 на 1 000 жителей.
Ситуация, вызывающая особую тревогу, наблюдается в Бураевском районе, где показатель убыли населения за январь–август достиг отметки -13,3 на 1 000 человек.
Кроме того, следует обратить внимание на негативную ситуацию в Федоровском (-11,3), Калтасинском (-8,7), Краснокамском (-8,7), Миякинском (-8,6) и Стерлибашевском (-8,1) районах, где наблюдается снижение численности населения. Эти данные подчеркивают неотложную необходимость принятия мер для решения этой проблемы в данных регионах.
Ранее Mkset сообщал на сколько процентов снизилась естественная убыль населения в Башкирии. Естественная убыль населения в Башкирии в период с января по август составила 7,79 тыс. человек. Годом ранее данный показатель составил 8,7 тыс за аналогичный период. Таким образом, естественная убыль населения за первые восемь месяцев 2023 года снизилась на 10,5%.