Потепление в Башкирии: температура поднимется до +11 градусов

Сегодня, 31 октября, температура поднимется до +1, +6 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, умеренной силы, днём с порывами до сильного. Также пройдут умеренные дожди и мокрый снег, что может вызвать отложение на проводах и деревьях. В отдельных районах ожидается гололедица.