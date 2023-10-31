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Потепление в Башкирии: температура поднимется до +11 градусов

Потепление в Башкирии: температура поднимется до +11 градусов

31 октября 2023, 03:10
Фото: 1MI
Башгидромет сообщает о предстоящем потеплении в Башкирии.

Сегодня, 31 октября, температура поднимется до +1, +6 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, умеренной силы, днём с порывами до сильного. Также пройдут умеренные дожди и мокрый снег, что может вызвать отложение на проводах и деревьях. В отдельных районах ожидается гололедица.

В ночь 1 ноября неожиданно выпадет снег, а днем будут местами проходить дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3, а днем поднимется до +3, +8.

А уже 2 ноября ночью снова ожидаются дожди, но днем осадки прекратятся. Ветер будет дуть с юго-запада со средней силой. Температура воздуха ночью будет от 0 до +5, а днем достигнет +6, +11.

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