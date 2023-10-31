Потепление в Башкирии: температура поднимется до +11 градусов

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Сегодня, 31 октября, температура поднимется до +1, +6 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада, умеренной силы, днём с порывами до сильного. Также пройдут умеренные дожди и мокрый снег, что может вызвать отложение на проводах и деревьях. В отдельных районах ожидается гололедица.
В ночь 1 ноября неожиданно выпадет снег, а днем будут местами проходить дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +3, а днем поднимется до +3, +8.
А уже 2 ноября ночью снова ожидаются дожди, но днем осадки прекратятся. Ветер будет дуть с юго-запада со средней силой. Температура воздуха ночью будет от 0 до +5, а днем достигнет +6, +11.