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У самолета Уфа-Стамбул не запустился двигатель и лопнула деталь стойки шасси

Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП

19 октября 2023, 08:16
Фото: 1MI

У самолета Уфа-Стамбул не запустился двигатель и лопнула деталь стойки шасси

В аэропорту Уфы, 18 октября, произошел инцидент с самолетом RRJ-100 компании «Ред Вингс».

Во время буксировки самолета с точки запуска на МС-3А, возникла проблема с запуском СУ №2, что привело к лопнувшей втулке крепления буксировочного узла на передней стойке шасси.

Как сообщает ресурс AVIAINCIDENT, в результате подробного осмотра было обнаружено, что втулка имеет усталостную трещину размером 30% от диаметра с признаками коррозии. Данный самолет выполнял рейс WZ 4639 из Уфы в Стамбул.

Ранее Mkset сообщал, что в аэропорте «Уфа» произошла экстренная посадка пассажирского самолёта. Самолёт летел из города Пермь в Сочи. Однако после взлёта экипаж воздушного суда обнаружил, что автопилот не работает. Тогда командир запросил разрешение на посадку на незапланированный аэродром в Уфе.

#Происшествия#Башкирия#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Самолет#Виалина Ахсанова#Экстренная посадка
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