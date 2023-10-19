Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП

Ранее Mkset сообщал, что в аэропорте «Уфа» произошла экстренная посадка пассажирского самолёта. Самолёт летел из города Пермь в Сочи. Однако после взлёта экипаж воздушного суда обнаружил, что автопилот не работает. Тогда командир запросил разрешение на посадку на незапланированный аэродром в Уфе.