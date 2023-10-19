Лопнула в важный момент: с летевшим на курорт самолетом из Уфы произошло ЧП

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Во время буксировки самолета с точки запуска на МС-3А, возникла проблема с запуском СУ №2, что привело к лопнувшей втулке крепления буксировочного узла на передней стойке шасси.
Как сообщает ресурс AVIAINCIDENT, в результате подробного осмотра было обнаружено, что втулка имеет усталостную трещину размером 30% от диаметра с признаками коррозии. Данный самолет выполнял рейс WZ 4639 из Уфы в Стамбул.
Ранее Mkset сообщал, что в аэропорте «Уфа» произошла экстренная посадка пассажирского самолёта. Самолёт летел из города Пермь в Сочи. Однако после взлёта экипаж воздушного суда обнаружил, что автопилот не работает. Тогда командир запросил разрешение на посадку на незапланированный аэродром в Уфе.