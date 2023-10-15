Экипаж пассажирского самолёта не решился лететь к Чёрному морю и приземлился в Уфе

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В аэропорте «Уфа» произошла экстренная посадка пассажирского самолёта. По нашей информации, у лайнера отключился автопилот.
Как сообщает ресурс AVIAINCIDENT, самолёт летел из города Пермь в Сочи. Однако после взлёта экипаж воздушного суда обнаружил, что автопилот не работает. Тогда командир запросил разрешение на посадку на незапланированный аэродром в Уфе.
Экипаж сумел благополучно посадить самолёт в аэропорте. О пострадавших не сообщается.
Выяснилось, что рейс PBD-366 выполняла авиакомпания «Победа» на самолёте Boeing 737-800.
Ранее мы рассказывали о том, как самолёт, летевший из Уфы в Пермь, вынужден был приземлиться в Ижевске. Также мы поговорили с экспертом о том, что происходит с российской авиацией и какие перспективы гражданского самолётостроения.