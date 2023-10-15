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Published Сегодня, 08:32

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Updated Сегодня, 08:48

В Уфу экстренно приземлился самолёт, летевший в Сочи

Экипаж пассажирского самолёта не решился лететь к Чёрному морю и приземлился в Уфе

15 октября 2023, 08:32
Фото: 1MI

В Уфу экстренно приземлился самолёт, летевший в Сочи

Команда решила не рисковать.

В аэропорте «Уфа» произошла экстренная посадка пассажирского самолёта. По нашей информации, у лайнера отключился автопилот.

Как сообщает ресурс AVIAINCIDENT, самолёт летел из города Пермь в Сочи. Однако после взлёта экипаж воздушного суда обнаружил, что автопилот не работает. Тогда командир запросил разрешение на посадку на незапланированный аэродром в Уфе.

Экипаж сумел благополучно посадить самолёт в аэропорте. О пострадавших не сообщается.

Выяснилось, что рейс PBD-366 выполняла авиакомпания «Победа» на самолёте Boeing 737-800.

Ранее мы рассказывали о том, как самолёт, летевший из Уфы в Пермь, вынужден был приземлиться в Ижевске. Также мы поговорили с экспертом о том, что происходит с российской авиацией и какие перспективы гражданского самолётостроения.

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#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Авиация#Идэль Гумеров#Экстренная посадка
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